Murió hombre picado por abejas; sufrió shock anafiláctico, la “expresión más severa de la alergia”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un hombre de 68 años falleció en la noche de ayer lunes tras sufrir picaduras de abejas en un establecimiento rural ubicado en la Ruta 39 Km 34.100 (Maldonado), informó el Canal 2 de San Carlos y confirmaron a El País fuentes de la Jefatura de Policía fernandina.

Próximo a las 20:40 horas, efectivos tomaron conocimiento de que el hombre estaba caído e inconsciente a metros de un tractor y rodeado de abejas. Un equipo médico constató poco después su fallecimiento con un diagnóstico primario de "shock anafiláctico" a raíz de las picaduras de las abejas.



Selva Alé, alergista, dermatóloga e inmunóloga, quien además preside la Sociedad Uruguaya de Alergia e Inmunología, señaló en diálogo con El País que el "shock anafiláctico" es la "expresión más severa de la alergia" que afecta "múltiples órganos".

La picadura despierta una reacción que puede comprometer varias zonas del cuerpo, generando desde falta de aire, náuseas, pasando por mareos y pérdida de conocimiento, hasta llegar a taquicardia o un paro cardíaco.



El "shock" puntualmente implica un "trastorno general con una pérdida de la función hemodinámica", vinculado a la circulación y oxigenación de la sangre. Este cuadro "severo" - insistió - requiere en primer lugar una inyección intramuscular de adrenalina de forma urgente, "de segundos a minutos". Esto "salva la vida" del afectado, aunque luego, se deben adquirir varios fármacos, tales como corticoides para "restituir la circulación".



Se puede llegar de dos maneras a este diagnóstico grave que puede llevar a la muerte si no se trata a tiempo: si la persona es alérgica a las abejas y/o por el volumen de picaduras que recibe.

En los casos de alergia a las abejas se puede identificar cuando "cada vez es más severa la reacción frente a una picadura". Lo que puede comenzar con un impacto local puede comprometer después toda una zona y luego llegar el shock si la persona sigue recibiendo picaduras. Este caso no implica necesariamente la picadura de muchas abejas, ya que se puede generar el cuadro con solo dos o tres abejas, aclara la experta. Para estos casos, Alé señaló que se recomienda llevar adelante un tratamiento de "inmunoterapia específica", por el plazo de entre dos y tres años, que implica "desensibilizar" a la persona al veneno de abeja.

La otra opción para alcanzar un "shock anafiláctico" con la posibilidad de morir es en una persona que no sea alérgica. Alé remarcó que resulta por picaduras de un número "demasiado alto" de abejas. La acumulación de veneno deriva en ese resultado por su efecto tóxico. "Si vas por la calle y te pican 100 abejas, te mataron aunque no seas alérgico y nunca te hayan picado", enfatizó.

En el caso puntual del caso de Maldonado por la escena de haber hallado al hombre rodeado de abejas se podría considerar que tuvo un shock anafiláctico de origen tóxico.

Alé remarcó que a los efectos "es lo mismo" si este "shock" se deriva tanto por una alergia preexistente como por una picadura masiva, así como es "difícil" de diferenciar.



"Se para el corazón, se detiene la respiración, el individuo queda rojo y hinchado", señaló sobre el impacto del "shock". A nivel mundial las picaduras de abejas han causado "más muertes" que las picaduras de arañas, dijo. No se ha desarrollado un antiveneno como ocurre para las picaduras de víboras, agregó.

¿Qué hacer si uno se enfrenta a un enjambre de abejas?

La presidenta de la Sociedad de Alergias del Uruguay señaló una serie de medidas para tomar en cuenta si se encuentra cercano a un grupo de abejas. Si existe una corriente de agua cerca, lo recomendable es zambullirse. Si no es posible esto, lo mejor es tirarse al suelo y "taparse la cara" en lo posible. Si no se ofrece resistencia "quizás no ataquen y se van" dijo, aunque reconoció que hay que tener "mucha entereza" ya que la primera reacción es salir corriendo.

En esos casos, lo ideal es hacerlo en zig-zag ya que la abeja va a perseguir a su víctima. Un elemento clave para poder ahuyentar al grupo de abejas es el humo. Alé enfatizó que lo que no se debe hacer es aplastarlas, ya sea una o varias. Una vez que esto sucede, el animal malherido "emite un perfume" que le indican a las otras abejas que deben atacar y por lo tanto estimula una acción con "más furia". De todos modos, aclaró que no son tan agresivas las abejas locales por lo que esto sucede en general si se las molesta.