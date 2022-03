Multitud marchó con la intención de evitar referencias a la ley de urgente consideración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con una clara necesidad de desmarcarse del Sí al referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) después de una previa cargada de acusaciones políticas, ayer marcharon decenas de miles de mujeres por el Centro de Montevideo. A menos de 20 días de la votación, el lema de la Intersocial Feminista para este año fue: “En todos los espacios contra todas las opresiones”.

A pesar de que prácticamente no se vieron carteles en apoyo expreso al Sí, varias mujeres utilizaron un pin o un pañuelo rosado en señal de apoyo a la papeleta, mientras prácticamente no se vio a ninguna vestida de celeste o con algo que refiera a la papeleta por el No. Además, en los alrededores de la intendencia se colocaron diferentes puestos que entregaron folletos en apoyo a la derogación de los 135 artículos de la LUC. “¿No podían elegir otro día para parar?”, se escuchó cuando todavía no había cánticos, en 18 de julio y Paraguay, antes de que comenzara la manifestación. No hubo respuesta.



La convocatoria fue masiva. Con respecto al año pasado la percepción es que hubo el doble de personas. Los motivos de esto pueden ser muchos: el caso de la violación masiva en Cordón, que es investigado ahora por la Justicia; que en marzo del año pasado los números de la pandemia estaban escalando y la ola de contagios empezaba a tomar forma, una situación muy distinta a la actual; o también la politización previa que hubo de la marcha en el marco del referéndum.



En la esquina exacta de 18 de Julio y Ejido se veía desde lejos un gacebo verde con una especie de escudo humano alrededor de una silla. Las manifestantes jóvenes con sus pañuelos rosados custodiaban a Lucía Topolansky, que estaba sentada en una silla con un tapabocas rosado y miraba atentamente a su alrededor.

A pesar de las quejas del oficialismo sobre la politización del evento, Topolansky subrayó en diálogo con El País que lo que más le gusta de la convocatoria del 8 de marzo es cuán “diversa es”, ya que “hay gente de todas las edades y carteles con todas las consignas”.



“Decían que se iba a teñir de rosado y la realidad dice otra cosa. Cada uno vino como es, con lo que quiso expresar y eso es lo lindo que tiene esta marcha. Creo que esa percepción que se tuvo fue equivocada, porque esta marcha siempre ha sido tremendamente espontánea, y la espontaneidad acá no está perdida, es hasta caótico por momentos”, añadió la exsenadora.



Desde la otra vereda, porque estaba en la calle de enfrente y porque está del otro lado del espectro político, la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, que participó de la manifestación a diferencia de muchas de sus correligionarias del Partido Nacional, indicó: “Por suerte somos un partido de hombres y mujeres libres y cada una puede hacer lo que sienta. Lo que yo siento es que tengo que venir a la marcha, obviamente mostrando mi postura: esta marcha es por y para las mujeres sin distintivos políticos. Ni el Sí, ni el No, ni nada. Solamente las mujeres. Por eso, lo venimos a mostrar”.

Marcha del Día Internacional de la Mujer. Foto: Estefanía Leal.

Violencia policial.

Muchos de los carteles en la marcha por el Día Internacional de la Mujer hicieron referencia a la “desprotección” que viven las mujeres de parte de la Policía con respecto a situaciones de abuso. Esto tiene que ver con que ayer se conoció que cinco policías de la Guardia Republicana fueron denunciados por abuso sexual y el caso está siendo investigado por la Fiscalía. También semanas atrás se denunció a otros dos policías por un caso de violación. “Si nos viola la Policía, ¿quién nos cuida del violador?”, se leyó más de una vez entre la multitud.



Una vez finalizada la marcha, la presidenta del sindicato de policías, Patricia Rodríguez, compartió una foto en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Gracias a todas las que pasan respetuosamente, a las que saludan, a las que entienden que acá hay trabajadoras. Hay pocas que insultan, son por suerte las menos. Un 8 de marzo diferente, desde dentro, acompañando a nuestras compañeras como sindicato. Todas es todas”.



En la foto que acompañaba las palabras de Rodríguez se veía a algunas de las mujeres policías encargadas de custodiar la Iglesia del Cordón, en donde se realizaron actos de vandalismo durante el Día Internacional de la Mujer de los años 2018 y 2019.

Más allá de los reclamos, en lo logístico la marcha de este año fue diferente. En lugar de hacerse a lo largo de toda la Avenida 18 de Julio, esta vez las manifestantes cortaron el tráfico céntrico y bajaron hasta la rambla por Ejido y Santiago de Chile, mientras decenas de autos se vieron obligados a detenerse.



Sentadas en círculos y abrazadas, las mujeres leyeron la proclama desde la rambla que hizo referencia a esa “caminata hasta el mar”. “Hoy elegimos caminar juntes hasta el mar porque defendemos nuestros cuerpos de la violencia pero no podemos sostener estos cuerpos de mujeres, estos cuerpos trans, no binaries, estas cuerpas gordas, sin defender nuestros territorios del despojo y envenenamiento, y esto implica cuidar la vida humana y no humana”.



“La violencia con su cara más terrible es el feminicidio, la trata y la violación. Violencia ante la cual la Justicia estatal responde de forma absurda e injusta. Solo piensa en el castigo y en más penas, pero nosotras sabemos que justicia feminista es que no pase nunca más”, afirmaron. “Queremos que no haya ni una muerta ni una desaparecida más”, gritaron las manifestantes y luego agregaron: “Ningún patriarcón hará la revolución, de ahora en adelante nada sin nosotras”.

La agenda paralela de las mujeres de la coalición de gobierno



Tal como estaba anunciado, la coalición de gobierno tuvo su agenda propia ayer 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. Las referentes del oficialismo, de hecho, habían adelantado durante los últimos días, y ratificado ayer otra vez, que no participarían de la marcha feminista por 18 de julio, al entender que la manifestación incluyó en esta oportunidad reivindicaciones politizadas. Es que la marcha incorporó consignas en contra de los 135 artículos de la LUC debido el paro general del Pit-Cnt, que se hizo no solo por el 8M sino también a favor del Sí a la derogación.



Una de las figuras que siempre se hacía presente en la marcha, y que faltó adrede para esta edición, fue la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que ayer fue categórica al afirmar que decidió no participar de ningún acto de carácter político partidario, porque no está de acuerdo con que la fecha se partidice. “Yo no voy a participar de ningún acto de un partido político”, enfatizó la vicepresidenta. Argimón también cuestionó al Pit-Cnt por subirse “al carro de una marcha histórica”.



Mónica Bottero, directora de Inmujeres, perteneciente al Partido Independiente, fue una de las más duras al fundamentar su histórica ausencia en la macha: “El Pit-Cnt hizo que fuera imposible ir. Lo hizo de forma descarada, porque saben que es la marcha más numerosa desde los últimos cinco años”, sostuvo en una entrevista publicada ayer por El País.



La coalición, en tanto, difundió ayer un documento titulado: “Mujeres con cargos de gobierno rinden cuentas”. Fue en el marco de un evento organizado por Argimón en el Parlamento que reunió, precisamente, a mujeres del oficialismo que tienen hoy responsabilidades en el Estado. Entre los logros resaltados, figuran que en los dos años de la actual administración se consiguieron 500 nuevas tobilleras (llegando a ser 1.700), se logró la instalación de nuevas comisarías especializadas en género, la creación de tres juzgados especializados en violencia de género en el interior del país, la extensión a 24 horas del servicio telefónico para las mujeres que se encuentran sufriendo situaciones de violencia y la creación del registro nacional de violadores.

Lucía Topolansky. Foto: Estefanía Leal.

En el acto del Pit-Cnt, a las 16 horas, frente a la Torre Ejecutiva hablaron solo mujeres. Lilian Abrazinskas, de MySU, señaló: “Este 8 de marzo es de resistencia, porque todo nos involucra, porque tenemos que estar en las decisiones de todo nivel (...) Por eso convocamos a votar Sí, porque somos el 52% y tenemos que decidir qué país queremos”.



El presidente Luis Lacalle Pou, por su parte, se pronunció en Twitter en horas de la mañana. Escribió que para él “lo principal” es “reflexionar sobre qué avances lograron las mujeres a través de los años” y analizar qué se puede hacer “para acelerar el cambio”. “Buscar la igualdad entre mujeres y hombres es buscar una sociedad más justa”, afirmó.