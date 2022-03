"El Pit se apropió del 8M descaradamente", dice la directora de Inmujeres, Mónica Bottero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La directora de Inmujeres, Mónica Bottero, reconoció que este Día de la Mujer lo vive de otra forma. El sentimiento que le genera no participar de la marcha por el 8M es “tristeza”. Para ella al definirse un paro general del Pit-Cnt, en el marco de la campaña por el referéndum derogatorio de 135 artículos de la LUC, se las excluyó a las mujeres de la coalición de la movilización “más popular” del Uruguay. Su percepción es que “lo que pasó es el triunfo de los que quieren generar una grieta” dentro del feminismo. Además, cuestiona que en el año 2020 las organizaciones no hubieran puesto un freno a los insultos hacia la vicepresidenta Beatriz Argimón.

-¿Cómo vivirá el 8M sin ir a la marcha?



-Con una tristeza tremenda.



-¿Es la primera vez que no va?



-Sí. Todos los años lo tomamos no solo como una reivindicación del derecho a las mujeres, sino también como una instancia de encuentro, de una solidaridad que viene desde la restauración democrática, donde nos juntamos todos los partidos. Lamentablemente lo de este año rompía los ojos. El Pit-Cnt hizo que fuera imposible ir. Lo hizo de forma descarada, porque saben que es la marcha más numerosa desde los últimos cinco años. Como hay organizaciones que están bajo el paraguas del Pit-Cnt, me parece que sintieron la libertad de decir: “ahora es de nosotros y será por el Sí”. Me duele lo del Pit-Cnt, pero también que organizaciones vinculadas al Frente Amplio no se hayan plantado. En un principio la Intersocial protestó, pero después se dijo “esto va a ser así y se acabó”. Es doloroso, pero este es un proceso que viene desde hace un tiempo, en las últimas marchas del 8M las generaciones más jóvenes, más radicales, quizás por falta de información, se han apropiado de determinado estilo que excluía a las mujeres que no eran de determinado partido político. Lo que pasó en 2020, con los insultos y carteles en torno a la vicepresidenta (Beatriz Argimón), creo que se debió repudiar.



-¿Hay una grieta política en el feminismo?



-Probablemente haya gente interesada de los dos lados en que eso sea así. El deber de nosotros es no permitirlo. Esto que pasó es el triunfo de los que quieren generar esa grieta dentro de las mujeres. Insisto, es muy doloroso.



-¿Las excluyeron a las mujeres de la coalición?



-Sí, en la medida que se llama a un paro general y se dice que además es por el Sí, te excluyen. ¿Qué opción nos dejan? ¿Vamos a marchar por el Sí? ¿Vamos a ir a una marcha encabezada por carteles rosados? Excluyeron a las feministas de la coalición y a las que votaron a la coalición.

-La diputada del PCU Micaela Melgar dijo a radio Universal que Argimón “no es feminista”.



-No sabía que se daba patente de feminista y que la daba el Partido Comunista. Es muy soviético negar la realidad, porque lo que ha hecho en todos estos años la vicepresidenta por las mujeres es muchísimo.



-La secretaria general del Pit-Cnt, Elbia Pereira, en tanto, justificó el paro por los artículos de la LUC que, sostuvo, perjudican a las mujeres. ¿Qué piensa?



-Es una forma un poco burda de querer explicar que el Pit-Cnt se quiera apropiar de la manifestación más popular que existe en el Uruguay.



-Desde el Sí sostienen que el artículo que acorta los plazos para el desalojo perjudica directamente a las mujeres con hijos. ¿Le preocupa esto?



-No, para nada. Hemos dicho hasta el hartazgo que esta propuesta nueva de contratos de alquileres es alternativa, paralela. Es una opción a la que ya existe, que no se toca. Al contrario, las mujeres migrantes, pobres con hijos que no tienen a quién pedirle una garantía, hoy son las que viven en perores condiciones. Esas van a poder optar por esta otra vía, por tanto los argumentos se pueden usar para dónde se quiera.

-¿Considera que este gobierno ha favorecido a las mujeres?



-Hay una disposición a apoyar en temas de violencia de género. A nosotros se nos aumentó un 20% el presupuesto para respuesta y eso se tradujo en que el teléfono 0800-4141 esté disponible 24 horas los siete días de la semana. Antes no se cubría la madrugada, por ejemplo. De hecho, el caso de la violación en Cordón es bien paradigmático, porque fue un domingo a las seis de la mañana y llamó una persona que estaba con la víctima. Si esto hubiera pasado antes no habría habido nadie para atender.



-En 2021 hubo 36.565 denuncias de violencia doméstica. ¿Por qué tantos casos?



-El hecho de que existan más denuncias implica que esas mujeres están confiando más en el Estado y que se está desnaturalizando la violencia.



-En 2021 aumentaron los femicidios. ¿En qué se falló?



-Los femicidios oscilan, desde hace años, entre los 25 y los 30 anuales. Prevenir con esos números es muy difícil si tenemos en cuenta que hay una denuncia cada 13 minutos. Inmujeres atiende más o menos cada año a 3.800 mujeres, porque el sistema se va agrandado. Nunca ninguna de ellas fue víctima de femicidio. Eso no es así porque nosotras seamos unas genias, lo que digo es que quién acude a pedir ayuda está salvando su vida. Lo importante es no minimizar las situaciones o pensar que no lo va a hacer porque es el padre de mis hijos.

-¿Coincide con las organizaciones feministas que hablan de una “cultura de la violación”?



-Quizás cuando uno quiere sumar a adherentes a una causa tiene que tratar de optimizar el uso de las palabras, y en una de esas esos términos quedan agresivos. Pero en términos generales coincido, quizás haya que explicarlo mejor, porque hubo un subregistro de estos delitos porque la víctima termina siendo cuestionada. Era muy difícil entender hace 10 o 15 años cuando uno hablaba de violación dentro del matrimonio, por ejemplo.



-¿Qué le diría a la diputada de Cabildo Abierto Inés Monzillo que señaló que “el hombre vive en libertad condicional”, y que se debería educar a las mujeres para que “no abusen de su rol de mujer”?



-Por suerte dentro de este gobierno y en nuestro acuerdo de coalición no ocultamos nuestras diferencias. Evidentemente que discrepo respetuosamente.



- ¿Qué opina de las denuncias anónimas de abuso sexual que se hacen por redes sobre figuras políticas?



-Es una especie de Mee Too uruguayo. Me consta que pasa en muchos sectores -como el Carnaval o la Facultad de Medicina. Me parece respetable, porque rompe un mito en relación a personas que estaban como blindadas. De todas maneras, me preocupa un poco que se convierta en una caza de brujas, en un foro para incendiar gente. No es lo ideal.

-¿Dónde está parado hoy el Parido Independiente dentro de la coalición?



-El partido cumple dos funciones: el de la gestión, porque todas las personas que están en el gobierno saben lo que están haciendo, por ejemplo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el otro es el de ser la izquierda de la coalición y garantizar que la agenda de derechos se mantenga. Nos sentimos muy a gusto.

La marcha del 8m y los sectores que hacen paro



Como todos los 8 de marzo, el movimiento feminista está convocando a una marcha por la avenida 18 de Julio a la hora 18, además se impulsan “actividades descentralizadas” en todo el país.



Este año la consigna es “Juntas en todos los espacios y contra todas las opresiones”.



El 2021 finalizó con 30 femicidios y 24 intentos, en tanto este año ya van seis y se produjo un intento, de acuerdo a lo informado por la Intersocial Feminista.



Sindicatos de diversas áreas se adherirán al paro general convocado por el Pit-Cnt para este martes 8 de marzo. En el caso del transporte público, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) informó que adherirá a la medida, pero no detendrá sus servicios, “para asegurar la mayor participación en la marcha y en las diferentes actividades que se van a hacer en el día”.

Los sindicatos de la educación participarán del paro. En el caso de UTU y la Universidad de la República, adherirán al paro solo las funcionarias mujeres.



Los funcionarios de la salud se sumarán a la medida, pero se asegurarán los servicios de urgencia y emergencia.



Las mujeres de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) también pararán, según detalla su comunicado. El sindicato de Ancap resolvió no detener la refinería de La Teja, pero harán paro las agremiadas.