MTSS inició investigación tras denuncia de mujer en acto por presunto accidente laboral

La Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) inició una investigación tras la denuncia que hizo una mujer este domingo en el acto del Pit-Cnt, respecto a la muerte de su hija, de 23 años, mientras trabajaba en una empresa multinacional, informaron fuentes de la cartera a El País.

Hasta que tomó estado público esta situación no había denuncia realizada en la Inspección General de Trabajo, por lo que se activó la investigación, agregaron las fuentes.



Ahora se va a enviar una inspección para conocer lo ocurrido y conocer más detalles de qué hizo la empresa.

Este paso permitirá dilucidar si el desenlace fatal que narró la madre tras irrumpir ayer en el escenario se trató o no de un accidente de carácter laboral, explicaron.

La mujer irrumpió en el escenario para realizar un reclamo durante el acto por el Día de los Trabajadores. Foto: Francisco Flores

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, había adelantado ayer de tarde en rueda de prensa que no estaba al tanto de esa situación, pero que iba a "averiguar" más sobre el caso.



“El Pit-Cnt no me atendió como tendría que haberme atendido y mi hija murió el 7 de enero. Fue la primera trabajadora muerta este año”, denunció ayer la mujer, llamada Andrea Colombo.



“Una empresa multinacional la mató en un campo eólico. Las condiciones laborales no eran las que correspondían, de eso tenemos que hablar. Una nena de 23 años, a tres materias de recibirse de ingeniera”, agregó la mujer.

Tras su discurso, Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, respondió: "La compañera Colombo vino a relatar aquí un tema lamentable en el cual ya hacemos el compromiso de ofrecer el andamiaje jurídico del Pit-Cnt para ayudar en el juicio que viene promoviendo y que sacamos la conclusión, donde no hay sindicato estamos regalados".