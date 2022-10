Ministerio de Defensa sancionó a ocho militares por manejo irregular de fondos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Defensa dispuso sanciones para ocho oficiales de la Armada Nacional, entre ellos el excomandante en jefe de las fuerzas del mar, Carlos Abilleira, tras constatarse irregularidades “graves” en el manejo de viáticos dentro de esa fuerza, informaron ayer a El País fuentes de la cartera.

Para el caso de Abilleira, que fue comandante en jefe de la Armada hasta el cambio de gobierno, el ministro Javier García fijó 15 días de arresto a rigor, una sanción considerada grave.



De los ocho oficiales sancionados, tres están en actividad y cinco, retirados.

Los hechos

Cuando comenzó el gobierno de Luis Lacalle Pou (marzo de 2020), la administración fue alertada por supuestas irregularidades en la Comisión Técnica (Cotec) de la Armada, que realiza la inspección de todos los buques.



Las situaciones irregulares estaban relacionadas con el manejo de viáticos y horas extras inexistentes en la inspección de buques mercantes.



En diciembre de 2020 comenzó la investigación administrativa. En una primera instancia se estableció que había irregularidades, por lo que en octubre de 2021 el Ministerio de Defensa remitió los antecedentes de la investigación a Fiscalía.



La investigación continuó y hace un mes aproximadamente concluyó.

Se estableció que hubo irregularidades graves en el manejo de fondos de los pagos de inspección de buques y que había pagos “en negro”, sin cobertura de la seguridad social, que involucran a ocho oficiales de la Armada.



Entre las maniobras, se declaraba que se inspeccionaba un buque, pero esto no se realizaba y se cobraba por ello. Las fuentes, en tanto, no pudieron cuantificar el impacto económico de esta operativa.



En la ley de presupuesto de 2020 y en la última Rendición de Cuentas, el Ministerio de Defensa hizo cambios en el manejo de fondos de la Cotec, que implicó modificar el sistema de pagos y de aportes, para corregir las irregularidades, agregaron también las fuentes.



En las sanciones también se advirtió sobre una maniobra por la cual había personas que recibían viáticos que no correspondían, porque con estos se hacía una bolsa común y se repartía con quienes no eran los destinatarios de los mismos.

La reacción

“Toda la administración de fondos tiene que estar muy precisamente regulada y no había aquí una regulación muy precisa, no había un marco que lo ajustara desde el punto de vista legal y del decreto, entonces, encaramos la solución de fondo y lo solucionamos. Tuvimos la voluntad política”, dijo en octubre de 2021 el ministro Javier García, en una entrevista en Radio Sarandí. Se refería a un artículo en la Ley de Presupuesto y un decreto presidencial en julio de ese año por los cuales se reguló la forma en que se administran los viáticos.



García señaló en esa instancia que “el tema de fondo” se había solucionado, para que no volviera a suceder.