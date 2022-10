Mides alojará a 180 jóvenes estudiantes del interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Ciudad Universitaria “Jorge Larrañaga”, un proyecto impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) junto al Instituto Nacional de la Juventud (INJU) que permitirá a jóvenes del interior del país estudiar en Montevideo, se inaugurará hoy.

La Ciudad Universitaria está ubicada en el centro de Montevideo, en la avenida 18 de julio 974 entre Julio Herrera y Obes y Wilson Ferreira Aldunate, en un edificio de seis pisos dónde antes funcionaba el exhotel Los Ángeles, un punto que las autoridades destacan como “estratégico” por la cercanía que tiene con varias universidades. Según detalló a El País, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en total serán 180 los jóvenes de entre 18 y 24 años que podrán acceder a una beca de hasta dos años para residir en las instalaciones.



El edificio tiene seis pisos con habitaciones para uno, dos, tres y cuatro estudiantes. Cada una cuenta con ventana al exterior, baño privado, camas con colchones, lockers para cada joven y mesas y sillas de estudio.



La beca no incluye aspectos relacionados a la alimentación cotidiana de los beneficiarios, ni la ropa de cama o elementos personales, que deberán ser proporcionados por el propio estudiante.



En cada piso del exhotel hay espacios de uso común, una sala acondicionada para estudiar y un comedor con microondas y vajilla, además de que un piso está destinado exclusivamente a ser comedor y lavandería.

Actualmente, parte de las instalaciones ya están siendo ocupadas. El pasado jueves se completaron las 70 plazas habilitadas en el tercer piso del edificio, luego de recibir a jóvenes de Canelones, Treinta y Tres y Cerro Largo.



Los becarios tendrán el apoyo las 24 horas del día por parte de técnicos del INJU, que además trabajarán en su acompañamiento y contención durante el proceso de adaptación a la vida universitaria, de forma que les pueda resultar más amena la “migración” hacia la capital. También el equipo multidisciplinario brindará a los jóvenes talleres sobre integración social, competencias laborales y cultura emprendedora. Según informó el ministro de Desarrollo Social, “todo el proyecto”, incluyendo las tareas de refacción del edificio, implicará una inversión en tres años de $ 108 millones, equivalente a unos $ 36 millones por año.



Los cupos se distribuyeron por departamento y cada una de las intendencias fue la encargada de llevar adelante el proceso de selección. Según sostuvo Lema, la intención es replicar esta iniciativa en el resto del interior del país, principalmente en aquellos departamentos que cuenten con una “importante” oferta educativa pero prefirió no hacer referencia a ningún departamento en específico para no generar expectativas.



Como requisitos extras se solicita no residir en Montevideo hasta el momento de la postulación y no contar con otro tipo de becas de alojamiento. Además, la oferta educativa terciaria elegida no deberá existir en el departamento de residencia del solicitante.



En el caso de los estudiantes de educación pública desde la cartera se indica que deberán contar con la beca del Fondo de Solidaridad, beca económica de Bienestar Universitario, o provenir de un hogar con un tope de ingreso de cuatro BPC per cápita ($ 20.656 a valores 2022).

Dicho límite de ingreso del hogar podrá aumentar excepcionalmente un 15% en casos de situaciones de vulnerabilidad superior, tanto para quienes deseen cursar en universidades públicas y en privadas. Para estudiantes de educación privada se pide contar con un mínimo de 85% de beca en la institución y provenir de un hogar con un tope de ingreso de cuatro BPC per cápita.



En el formulario del Ministerio de Desarrollo Social se informa que en la selección que realizan junto con las intendencias se dará “prioridad” a personas afrodescendientes, con discapacidad y personas trans.