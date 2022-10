Un muerto y dos menores en CTI tras incendio en hotel Aramaya

La mujer lo llamó ni bien lo vio acercarse al cordón con cinta amarilla que colocaron los bomberos. “¡Nahuel, vení!”, le gritó y ante la mirada atónita del joven le dijo que el incendio se había iniciado en su habitación donde estaba su hermano pequeño. El adolescente, aturdido y en estado de shock, no pudo responder.

Unas horas antes, sobre las 16 horas, el quinto piso del Hotel Aramaya, ubicado en la avenida 18 de Julio y Paraguay, se incendió y el fuego tomó también la planta de arriba.



Bomberos y efectivos policiales se acercaron al lugar para comenzar a asistir a las personas dentro. Se logró controlar el foco ígneo. Aunque fue demasiado tarde para una mujer que resultó fallecida. Dos menores fueron trasladados y se encuentran internados en el CTI del Hospital Pereira Rossell.



El hotel que se incendió funcionaba, en parte, bajo el régimen de pensión y era alquilado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Allí residían 92 personas, entre mujeres y niños, bajo la modalidad relevada por el Mides, que fueron desalojados. La otra parte del establecimiento estaba habitada por un número indeterminado de huéspedes.

Rescate

Pablo Benítez, vocero de Bomberos, informó que se rescataron dos mujeres y tres niños que se habían refugiado en la azotea. Estos fueron derivados a centros asistenciales cercanos por patrulleros policiales.



La mujer encontrada sin vida estaba en el baño de su casa, dentro del apartamento 505 donde comenzó el fuego. De los dos niños trasladados en estado grave al Pereira Rossell, uno presentaba una intoxicados por el humo y otra niña quemaduras graves. Ambos continúan internados en cuidados intensivos.



Simultáneamente, una mujer y su bebé de pocos meses estaban atrapados en un balcón del edificio, pero fueron rescatados y atendidos por personal de la salud, una vez ingresaron los bomberos al edificio.



Con el hotel completamente evacuado, se logró extinguir por completo el fuego y pasadas las 18 horas la Policía comenzó a identificar a las personas que vivían allí. Además, se confirmó desde Bomberos que el hotel no presenta riesgo de derrumbe.



Mujeres con niños

Bajo este nombre funciona el plan del Mides, que apunta a generar soluciones habitacionales para este grupo poblacional. Según el ministro de la cartera, Martín Lema, el programa busca reducir el hotel como recurso, ya que “no es el lugar de calidez para atender a una madre con un hijo.”



El jerarca puntualizó que en el edificio incendiado llegó a haber más de 200 personas del programa del Mides y hoy se encuentran allí 92.



“De hecho, había ocho hoteles que funcionaban con este programa y hoy hay cinco. Se apuesta a centros como El Zorzal y El Hornero, que son modelos, donde se hace un trato especializado del núcleo”, explicó Lema.



Sobre el realojo de las personas afectadas por el fuego, Lema explicó que ya estaba previsto un plan que permite ubicar a estas personas en dos hoteles o en un centro de contingencia del Prado.



En tanto, para la familia de los niños que están siendo atendidos en el Pereira Rossell, representantes del programa Uruguay Crece Contigo realiza un acompañamiento.

El edificio no tenía la habilitación de Bomberos



Según confirmó Lema, el hotel Amaraya no contaba con la certificación necesaria por parte de Bomberos. “Esta información nos la confirmó el director nacional de Bomberos”, aseguró el jerarca. La edificación, que funciona como centro de alojo desde 2017 en la órbita del Mides, había iniciado el trámite para la habilitación pero no había culminado el proceso, según confirmaron sus propietarios. En este sentido, Lema dejó en claro que no era una labor que le correspondiera al Mides, ya que desde que asumió la actual administración se comenzó un proceso de cierre de los hoteles como recurso. “Nosotros tenemos habitaciones alquiladas por el edificio, pero no el edificio como tal”. El compromiso del Mides pasa por asegurar el realojo y realizar un seguimiento a los damnificados.