La mayor demolición en Punta del Este

Las obras de construcción del complejo de lujo de la marca Cipriani de Punta del Este comenzarán cuando culmine en julio la demolición del viejo edificio que albergó al exhotel San Rafael. Agosto pues sería el mes de inicio de la obra. que generará medio millar de puestos de trabajo directo y varios más de forma indirecta.

Por estas horas, dos enormes grúas trabajan en la demolición del edificio impactando con dos pesados objetos con forma de pera. El retiro de los escombros demanda alrededor de cuatro mil quinientos viajes de camión hasta tres predios, uno de ellos ubicado en el barrio Parque del Golf de Punta del Este. Otra parte de los escombros son depositados en una cantera municipal.

Las novedades se conocieron en las últimas horas con el regreso de Giuseppe Cipriani desde su actual lugar de residencia, la ciudad de Dubai.



“Es la más grande demolición que se hizo hasta el presente en Punta del Este. En un principio evaluamos emplear explosivos. Sucede que el terreno tiene mucha agua. Una explosión podría haber provocado algún tipo de daño a los vecinos. Por eso nos inclinamos por el actual sistema”, explica Cipriani.



Entre septiembre y octubre se pondrán a la venta las unidades del complejo que diseña el arquitecto Rafael Viñoly.

“Vamos a salir a venderlas en el exterior. En los Estados Unidos acordamos su venta a través de los mejores brookers. Lo mismo en el resto del mundo. Tenemos una relación muy buena con Douglas Elliman, un poderoso empresario del real estate de los Estados Unidos. Él lo ofrecerá a sus clientes”.



Las unidades de lujo saldrán a la venta a partir de los seis mil dólares el metro cuadrado.



“Son departamentos con enormes terrazas, con el mejor servicio y con la hermosa vista de la playa Brava. Tienen vista al amanecer y al atardecer. Son únicos. En el verano pasado atendimos un promedio de ochenta personas por día. Todas ellas interesadas en el proyecto”.

Giuseppe Cipriani. Foto: Sebastián Umpierrez / Puntapress

-¿Lo sorprendió la polémica desatada por la demolición del edificio del San Rafael?



-Sinceramente no. Estoy muy satisfecho por la jueza que actuó en el recurso de amparo. Toda esta polémica me cayó un poco raro. Fue una polémica sin ningún tipo de explicación. En los últimos diez años el hotel estaba a la vista de todo el mundo. Se caía a pedazos. Nadie, en todo ese tiempo, hizo nada. Ni siquiera reclamaron. Capaz que este tipo que reclamó (el arquitecto William Rey Ashfield) necesitaba un poco de publicidad.

-Pero es lógico que estos proyectos enfrenten este tipo de tensiones.



-Me contaron también que cuando construyeron el sistema de agua potable de La Barra hubo gente que se opuso. Hubo gente que no quería el suministro de agua potable. Se armó un lío de aquellos. Lo mismo pasó con otras propuestas. Siempre pasó algo. Pero ésta es una propiedad privada. El edificio nunca fue declarado de interés histórico o patrimonial. Es una iniciativa que fue aprobada por una enorme cantidad de ediles blancos y frenteamplistas. Fue aprobada por la derecha, el centro y la izquierda. Esta polémica que surgió no tiene sentido.

Ventas en primavera Giuseppe Cipriani está residiendo en Dubai, en donde promueve varios complejos, como también en Ryad y en Abu Dhabi. Pero Punta del Este lo espera siempre. Quedó atrás la polémica por la demolición del exhotel San Rafael, que sigue avanzando, como se observa en la foto de esta página. En agosto se comenzará a construir y en septiembre se pondrán a la venta los apartamentos, desde US$6 mil el metro cuadrado.

-¿Mantiene su idea de denunciar al arquitecto William Rey Ashfield?



-Lo vamos a ver. Me puso mal porque me trató de mentiroso. Él dijo que yo nunca dije que el hotel sería demolido. Lo dije en una nota de diciembre en El País. Lo dije con todas las letras. Nadie puede acusarme de ser poco transparente. La Intendencia también fue transparente. Se necesita construir dos pisos de subsuelo para permitir el estacionamiento de miles de vehículos además de otros servicios para el complejo. Una de las exigencias fue que construyéramos una enorme superficie subterránea para ser destinada al parking. Son dos pisos de veinticinco mil metros cuadrados cada uno.

-¿Cuándo se empieza?



-En agosto, con ese trabajo , y luego viene el resto de la obra. Los trabajos de cateo del subsuelo están terminando. Todo indica que no tendremos mayores problemas para seguir adelante. Ya establecimos qué tipo de roca tenemos y los otros elementos que existen donde se asentarán los pilares. Si la licencia para operar el casino privado sale en julio o agosto se podrá empezar de inmediato con la construcción. La obra completa terminaría en la temporada 2021.

-¿Cómo se instrumentará el tema de la licencia del casino? ¿Será por licitación?



-La parte política dice que se necesita una licitación pública, de acuerdo a lo que establece la ley de iniciativa privada. En junio, por lo que tengo entendido, el gobierno llamará a licitación. Si nadie se presenta en un plazo de treinta días, entonces nos concederían la licencia.

El proyecto “no fue pensado sin casino” El proyecto del nuevo San Rafael no fue pensado sin casino. “Se trataría de otro proyecto que no hemos evaluado. Requiere otro tipo de inversión y cambia el proyecto en su diseño”, dijo Cipriani a El País. . “La venta de los apartamentos de arriba comenzará en pocos meses. Lo que pusimos a la venta es un producto inusual para el mercado uruguayo. No hay algo similar. Es propiedad horizontal con servicios de hotelería de muy alto nivel que, además, también puede ser alquilado. Es un producto que debe ser entendido pero que tiene mucho éxito”. En cuanto a la situación en la región , sostiene que “hay que ver qué pasará tanto en Argentina como en Brasil. Ojalá que Bolsonaro puede enderezar algunas cosas. Mirando lo que allí ocurre me queda claro que Uruguay es distinto. Es otra cosa.No veo para nada mal al país”.