Luis García Montero: “El idioma español avanza fuerte ahora en Asia”

Luis García Montero es el director del Instituto Cervantes y en su visita a Montevideo firmó un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura para fortalecer lazos y poner en contacto el organismo que dirige con distintos sectores de la cultura local. Luis García Montero (Granada, 1958) es poeta, crítico literario español, ensayista y catedrático de literatura española, y desde su cargo como director del Cervantes conoce muy bien la realidad de nuestra lengua en todo el planeta. En su visita a Montevideo habló con El País sobre el avance del español en el mundo y otros temas.

-¿Qué implica el convenio con el MEC?



-En líneas generales, busca poner al servicio de la cultura uruguaya (y también de las embajadas uruguayas en el extranjero) nuestro instituto, y sus 87 centros Cervantes que tiene por todo el mundo. Ya habíamos firmado convenios con México, Colombia, Perú: el objetivo es potenciar las relaciones, por ejemplo en el ámbito del teatro, para que viaje a España el teatro uruguayo, y que el teatro español venga a Uruguay. También estamos muy interesados en juntarnos para conmemorar el año que viene el centenario del nacimiento de Mario Benedetti.

-Usted lo trató bastante a Benedetti.



-Sí, a mí esa celebración me implica de una manera especial. Yo tengo una deuda juvenil muy fuerte con Benedetti, fui amigo de él, y lo traté mucho en el ámbito de la editorial Visor, cuando él vivió en España. Mario me presentó algunos de mis libros, y me ayudó a darme a conocer como poeta. También por eso, ahora como director del Instituto Cervantes, me interesa especialmente la celebración de ese homenaje. Ya hemos tenido conversaciones con la Fundación Mario Benedetti, de Uruguay, y estamos preparando un congreso. Queremos poner en marcha una exposición itinerante, y hay previstas actividades de carácter teatral, una dramatización de La tregua, y queremos colaborar para que esas actividades se muevan por el mundo, y en particular, entre España y Uruguay.

-¿A qué atribuye que la obra de Benedetti sea tan leída en España?



-Sí, Mario fue un poeta muy leído en España, quizá porque en un momento en el que se pensaba que la poesía de calidad era la que no se entendía, él representó una apuesta poética de carácter riguroso, pero que trataba los asuntos de la gente, con las palabras de la gente. Inventario fue uno de los libros más leídos durante años en España y en Europa también. Aparte de eso, se difundió mucho a través de la canción. En España, la poesía tuvo un peso muy especial en la lucha frente a la dictadura, y eso tuvo también mucho que ver con la música, como Paco Ibáñez que musicó a Rafael Alberti o a García Lorca. Y ahí se conectó también una tradición hispanoamericana, en la que Mario ocupaba un lugar importante, en el que la canción servía para luchar contra los dictadores.

-Y ahora, Ida Vitale recibió en abril el Premio Cervantes...



-Sí, el Premio a Ida Vitale ha tenido en España una repercusión muy especial, ha tenido mucho seguimiento, con muchos actos. Y la verdad, impresionó la vitalidad de Ida, que con 95 años, era la que más tarde se cansaba en ir de un sitio a otro. En España es una figura muy querida, y está muy bien editada, y es una poeta muy leída. Vitale es una poeta que forjó su personalidad artística evitando no caer en ningún extremo. En un momento difícil, en el que por una parte estaba la poesía social, que se hacía muy comunicativa, que a veces desembocaba en panfletos. Y por otra parte había una poesía hermética, o rupturista o experimentalista que a veces creía que la modernidad era el fuego de artificio. Pero Ida dio una lección, sin caer ni en la superficialidad de la ruptura exterior, ni en lo comunicativo-panfletario. Y eso ha tenido mucha repercusión. La literatura uruguaya está muy presente en España. Hemos hablado de Mario, de Ida, pero también podríamos hablar de Onetti, o de Circe Maia.

-¿Hacia dónde avanza la demanda del español en el mundo?



-El español avanza fuerte en Asia: donde hay mucha demanda del español es en Nueva Delhi, Tokio, Pekín, Shanghái. Allí están los institutos Cervantes que más demanda tienen para enseñanza del español. A los chinos les interesa hablar español, no solo por España, sino por la comunidad hispanoamericana. Somos un ámbito de mercado muy fuerte. De ahí, nuestra necesidad de trabajar con mucha inteligencia. Por ejemplo, ahora la administración de Donald Trump puso en marcha una campaña de solo inglés para avergonzar a los hispanos, para que no hablen español en los colegios. Y bueno, el español debe avanzar demostrando que es una lengua seductora, de cultura. Y con posibilidades no solo literarias, porque somos la lengua de Cervantes, y de Onetti, sino también científicas. Vamos aumentando el número de hablantes, pero tenemos que trabajar para que sea una lengua de calidad. Y creo que frente a una cultura muy pragmática como la anglosajona, el español tiene unos valores de sensualidad, y unos aspectos espirituales con la vida que muchas veces se han olvidado en la cultura anglosajona. Y eso teniendo en cuenta siempre que España tiene solo el 8% de los hablante en español, una lengua que hablan cerca de 600 millones de personas.

-¿España llegó tarde en la gestión cultural pública hacia América Latina?



-Sí, yo creo que llegaron tarde, porque España aprendió muy tarde la importancia que tiene la diplomacia cultural, y dentro de ésta, la lengua y la cultura. Si comparas (y no te voy a dar cifras), lo que desde hace años invierte Inglaterra en la difusión de su cultura, o Alemania, o Francia, y lo comparas con los presupuestos que se le han ido dando al Instituto Cervantes, o a los Centro Culturales españoles, los nuestros son verdaderamente ridículos. Y Montevideo es afortunada, porque el Centro Cultural de España lleva años funcionando muy bien en Uruguay. Pero si te digo que no hay centro cultural español en Bogotá: es algo ridículo.