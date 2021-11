Liverpool homenajeará a Rafael Radi "por su destacada labor en el combate a la pandemia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes a las 16:30 tendrá lugar el partido entre Nacional y Liverpool en Belvedere. Pero no es el único evento de esta tarde. Minutos antes, los negriazules realizarán un especial homenaje.

A través de sus redes sociales, Liverpool anunció que antes del partido se realizará un reconocimiento al excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) Rafael Radi, quien es socio del cuadro desde hace muchos años.



El homenaje se hará "por su destacada labor en el combate de la pandemia COVID-19", indicó Liverpool en su cuenta de Twitter.

Se comunica a socios y simpatizantes de Liverpool, así como a la prensa en general, que hoy previo al encuentro ante @Nacional, se realizará un homenaje a nuestro asociado, Dr. Rafael Radi, por su destacada labor en el combate a la pandemia COVID 19. — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) November 26, 2021

En diferentes oportunidades, Radi ha dejado claro su cariño por el negriazul, al que va a ver junto a su padre desde que tiene memoria, según contó tiempo atrás a El País. "Lo que me gusta mucho de ir a la cancha es que voy con mi viejo y, si uno hace las cuentas, con papá debo haber empezado a ir cuando tenía tres o cuatro años".



"Ahora hace 55 años que vamos juntos a la cancha, lo cual es un número increíble y es algo que los hijos que hemos tenido la fortuna de hacerlo con los padres sabemos que es un momento muy especial", expresó.



Respecto al homenaje, Radi consideró que es "un mimo al corazón". "Por mi carrera me ha tocado recibir varios reconocimientos, acá y afuera. Pero aquellos que vienen de la gente más cercana a vos, de tus pares o de tu familia y tus amigos, al final del día ocupan un lugar muy especial porque te conocen más. El de Liverpool es un de un valor enorme, no tiene nada que ver con la ciencia, es un reconocimiento de una institución deportiva a un vecino del barrio, a un hincha, donde el club le hace una guiñada a la persona y a la actividad que esa persona desarrolla", dijo.



"Estar en frente de mis amigos y de mi familia, con mis vecinos, de los hijos de mis vecinos, toca las fibras más íntimas. En definitiva yo era un muchacho de barrio y en algún lugar quiero seguir siendo el muchacho de barrio. Nunca hay que dejar que las luces del estadio te encandilen. Tener este contacto con las raíces es algo que lo veo como muy lindo y muy cálido para el alma", agregó.