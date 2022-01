¿Es Lacalle Pou el hombre que surfea en gigantografía de Turismo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante su paso por la Feria Internacional de Turismo (Fintur), el director de la División de Turismo de la Intendencia de Montevideo (IM), Fernando Amado subió a su cuenta de Twitter una serie de fotografías en las que se puede ver el stand de Uruguay.

Ahí se aprecia una gigantografía con la imagen de un hombre de espaldas, con traje de neopreno negro sobre una tabla blanca, una gran ola de fondo y la leyenda "Uruguay Natural - Ministerio de Turismo".



En pocos minutos las fotos compartidas por Amado comenzaron a viralizarse junto con una afirmación: "El stand de Uruguay Natural en la Feria de Madrid puso una gigantografía de Lacalle Pou haciendo surf".

El stand de Uruguay Natural puso una gigantografía de Lacalle haciendo surf. Somos un capítulo de The Office. pic.twitter.com/UNSeiUQDgZ — Andrea Bertino (@Bonsaidecebra) January 19, 2022

La captura de la imagen empezó a compartirse a través de Twitter, Instagram, Facebook y WhatsApp, siempre afirmando que el hombre que estaba en la tabla, de espaldas, era realmente el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.



Si bien es sabido el vínculo que el mandatario tiene con el surf, el director de Turismo de la comuna desmintió esta versión a partir de la pregunta que Gérson Vila, integrante de la Mesa Ejecutiva División C de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), le hizo a través de su cuenta. "¡Decime que el surfista no es el presidente!", indicó.



"Muchachos, el surf no se inventó con el presidente", respondió Amado y aclaró. "Es una foto de una producción realizada en 2019 por el Ministerio de Turismo, es decir, en el gobierno pasado. Paremos con la manija…", pidió.