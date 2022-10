Jaime Fuentes, el obispo ‘youtuber’ indignado con Tini que acumula polémicas tras su paso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El obispo emérito de Minas, Jaime Fuentes, se convirtió en tendencia durante las últimas horas tras analizar en su canal de youTube el fenómeno que generó el recital de Tini en Montevideo. "Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, a los niños, a los papás, a las mamás", expresó.

Fuentes, sacerdote del Opus Dei, encontró en YouTube una plataforma a través de la que transmitir mensajes a los fieles de la Iglesia Católica.



"¿Hijos imbéciles?", se titula un video, en el que lamenta el uso que hacen los niños de los celulares. Otro video, "Educar para la pluralidad", se enfoca en el "fracaso de la educación" en la adolescencia.



Varios de los temas a los que se refiere en su canal, lo han llevado a estar en el centro de la polémica en varias oportunidades.

Contra el aborto

Durante la administración de José Mujica, se retomó el camino de la despenalización del aborto. El proceso comenzó con la aprobación en el Senado de un nuevo texto, en diciembre de 2011. Algunos cambios en la Cámara de Representantes llevaron a que esta terminara sancionando el proyecto en octubre de 2012.



Jaime Fuentes dijo por aquel entonces: "Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, legalizando el asesinato, ¡pobrecitos!, de los niños uruguayos más chiquitos".

Para 2018, Fuentes amplió su postura y responsabilizó a la despenalización del aborto de la baja natalidad del país.



"Dijo el Ministro: ¡bajó la mortalidad infantil! Y agregó, como cambiando de tema: se han hecho 815 abortos legales por mes. 9.780 uruguayitos/as menos por año; estos no cuentan para la mortalidad infantil. Surrealista, macabro, horrendo", escribió en su cuenta de Twitter.

"A niños de 5 años le están enseñando a masturbarse"

Antes de las elecciones presidenciales de 2019, y en análisis de los programas electores que se escuchaban, el monseñor Fuentes se mostró crítico con la educación pública.



Sostuvo que a "niños de cinco años le están enseñando a masturbarse y a buscar al placer en el propio cuerpo". "Eso no son cosas menores", agregó, en diálogo con Doble Click (Del Sol).



Fuentes dijo en ese momento —durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez— que había organismos que estaban yendo en contra de la Constitución y apuntó contra el Ministerio de Educación: "Todo lo que se está haciendo a partir del Ministerio de Educación, difundiendo la ideología de género y que los niños hay que formarlos de que son niños en una concepción de lo que es la sexualidad, de lo que es la familia, que no tiene nada que ver con lo que dice el artículo 40 de la Constitución. Eso lo sabe todo el mundo".

Crítico con la ley trans

En agosto de 2019 se llevó a cabo el pre referéndum por la Ley Integral para Personas Trans, un tema que dividió la opinión entre los dirigentes de la Iglesia respecto a ir o no a votar.



“No tengo nada contra las personas trans, pero votaré porque no estoy de acuerdo con los fundamentos de la concepción antropológica de la Ley, con la concepción de qué es el ser humano, qué es la sexualidad”, dijo en ese momento el obispo a El País.