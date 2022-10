Obispo de Minas, indignado con el éxito de Tini en Uruguay: "Le pido a la virgen que..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es, quizás, el cruce menos pensado del último tiempo, pero el obispo emérito de Minas, Jaime Fuentes, analizó el fenómeno de Tini Stoessel en Uruguay y publicó un video en su canal de YouTube, en el que criticó fuertemente el mensaje de la cantante pop argentina. "¿No les parece que así la cosa no funciona?", reflexionó. "Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, a los niños, a los papás, a las mamás".

Fuentes, que tiene un muy activo canal de YouTube en el que habla de diversos temas, en muchos casos vinculados a la religión, explicó que quiso hablar de Tini debido al éxito con el que llenó, el viernes 7 de octubre, el Estadio Centenario.

"Me llamó mucho la atención ese extraordinario éxito que tuvo en el Estadio Centenario la actuación de Tini. Les confieso que de esta chiquilina yo había escuchado hablar y no me había preocupado de más", relató. Pero a partir del show en Montevideo, su actitud cambió.

Tini en el Estadio Centenario.

"Me entró un poco más la curiosidad por saber las causas del éxito, y ahí, qué quieren que les diga. Sobre todo me dirijo a los papás y a las mamás de las criaturas que llenaron el Estadio: ¿ustedes han visto algún video?", preguntó el obispo emérito.

Entonces leyó parte de la letra de "La Triple T", uno de los últimos hits de la argentina, en cuyo estribillo se canta: "Esta noche es pa' beber / Pa' salir y no volver / Hoy no llego a mi casa / La montamo' en la plaza". "No se escandalicen, eh", solicitó.

Tras leer pausadamente toda la letra de la canción, el religioso se dirigió a los padres del público que llenó el Estadio: "¿Son conscientes de que este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, va entrando en las cabecitas, el corazón y las conductas de sus propias hijas? Me parece que no. Quiero pensar que es por ignorancia".

Para resumir, Fuentes dijo: "Yo quería nada más que levantar la liebre, porque no me explico un éxito tan notable de público y que el producto ofrecido sea este, y no decir nada", y encomendó a niños, niñas, padres y madres a la Santísima Virgen, antes de ponerse a rezar.

Fuentes, de 77 años, pertenece a la Prelatura del Opus Dei y desde 2010 es obispo de Minas.