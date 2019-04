Jaime Fuentes: en escuelas públicas a "niños de 5 años le están enseñando a masturbarse"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El obispo de Minas Jaime Fuentes habló este lunes sobre el documento que emitieron los obispos católicos el pasado viernes en el que marca la línea para discernir a quién votar en las próximas elecciones y se mostró crítico con la educación pública.

Entrevistado por el programa Doble Click (Del Sol), Fuentes dijo que en las escuelas públicas, a los niños, se le está dando "desde la infancia una visión deformada de la sexualidad, del matrimonio y de la familia". Además sostuvo que a "niños de cinco años le están enseñando a masturbarse y a buscar al placer en el propio cuerpo". "Eso no son cosas menores", agregó.



El comunicado emitido por la Conferencia Episcopal del Uruguay alerta sobre "una auténtica colonización ideológica".



"El tema de la colonización ideológica, esa frase no es nuestra es del papa Francisco, no es una cuestión serenamente difundida acerca de que hay otros tipo de familia, no no no, sino que es una cosa agresiva y que va contra, los decimos los obispos, el derecho fundamental que tienen los padres de dar a sus hijos la visión que ellos tienen", dijo Fuentes y agregó: "Resulta que eso está pasando por encima de dese derecho fundamental".

En ese sentido Fuentes explicó que en la escuela pública le "están dando a los chicos otra visión completamente distinta y hay muchísimos padres que ni se enteran de esto", sostuvo Fuentes. "Queremos llamar a la atención sobre esto", sostuvo.



Fuentes dijo que hay organismos que están yendo en contra de la Constitución y apuntó contra el Ministerio de Educación: "Todo lo que se está haciendo a partir del Ministerio de Educación, difundiendo la ideología de género y que los niños hay que formarlos de que son niños en una concepción de lo que es la sexualidad, de lo que es la familia, que no tiene nada que ver con lo que dice el artículo 40 de la Constitución. Eso lo sabe todo el mundo".



"Yo no le voy a dar ningún nombre y apellido", dijo Fuentes sobre su afirmación de que le están enseñando a niños de 5 años a masturbarse.



"Busque los manuales donde se esta difundiendo todo esto y verá que no estoy exagerando absolutamente en nada", sentenció.