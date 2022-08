Intendencia de Maldonado dice que proyecto de Cipriani "continúa adelante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Maldonado informó este miércoles que el proyecto del grupo de Giuseppe Cipriani para el exhotel San Rafael "continúa adelante" luego de trascender que asesores habrían recomendado retirarse de la operación en Punta del Este luego que se aprobó la reglamentación que habilita el juego online para los concesionarios de permisos de casinos.

El abogado del Grupo Pablo Monsuárez se reunió esta mañana con el intendente Enrique Antía y según un comunicado de la intendencia, el jefe comunal "escuchó de primera mano al representante del grupo quien transmitió que nunca estuvo en duda la continuidad del mismo y, por tanto, se sigue trabajando".



"Para la administración Antía sigue siendo central la reconstrucción del ex Hotel San Rafael como primer paso, basado en los planos originales, al que se suman el casino y una de las tres torres que se erigirán en el lugar", expresó el comunicado.



En junio pasado el intendente envió a la Junta Departamental un proyecto con modificaciones respecto al ex hotel San Rafael. El proyecto enviado a la Junta sostiene que “el ex San Rafael será levantado nuevamente con sus 4 plantas tipo, la buhardilla, el Lobby y el entrepiso. Contará con 80 habitaciones y 268 estacionamientos en subsuelo”, según un comunicado de la Intendencia de Maldonado. “Las torres contarán con 282 unidades habitacionales. El proyecto modificativo propone construir 170.084 metros cuadrados”, apunta.