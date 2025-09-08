Informe del INE revela que unos 40.200 menores trabajan en Uruguay; ministro dijo que "es un disparate"

Redacción El País

Unos 40.200 menores "se encuentran en una situación de trabajo infantil", según los datos que presentó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Los datos se desprenden de la Encuesta Nacional sobre las Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que el INE hizo durante el segundo semestre de 2024,

El informe utiliza como denominador a la población de entre 5 y 17 años y concluye que "en el total del país un 6,8% de las niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil", lo que equivale a 40.200 niños.

A nivel regional hay menos casos en Montevideo (5,2%, que equivale a 10.500 niños), que en el interior del país (7.7%, que equivale a 29.700 menores).

El informe revela que al dividir los resultados por sexo, "las cifras son similares": 7,0% en mujeres y 6,6% en varones, lo que corresponde a unos 20.100 casos en cada grupo. No obstante, durante la presentación de los datos la jefa del Departamento de Estudios Sociodemográficos del INE, Fiorella Di Landri, explicó que sí existen "diferencias por género, con una mayor incidencia en las niñas en el trabajo no remunerado de servicios domésticos peligrosos".

Esto se concluye ya que por primera vez, según explicaron las autoridades, la encuesta incorporó "la dimensión del trabajo de cuidados no remunerado dentro del hogar".

También se confirmó que "el trabajo infantil aumenta con los años": entre los 5 y 8 años trabaja el 2% (unas 3.300 personas), entre los 9 y los 14 el 7,6% (unas 21.800 personas) y entre los 15 y los 17 años el 10,6% (unas 15.000).

"Es una jornada no muy grata", dijo el ministro de Trabajo, Juan Castillo, durante la presentación de los datos. "Cuando pasamos de los porcentajes a colocar números concretos son más de 40.000 niñas, niños y adolescentes, es un disparate”, expresó Castillo.

"No hay nada para aplaudir. Cada número, cada gráfica, es una puñalada que nos obliga a asumir nuestra cota parte de responsabilidad", resaltó Castillo. "Estamos frente a un verdadero flagelo y habrá que aunar más esfuerzos, con medidas concretas, para revertir esta situación. No podemos acostumbrarnos a que estas noticias se repitan cada cierto tiempo en nuestro país".

"Se considera trabajo infantil toda actividad realizada por niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima legal para trabajar, o que, aun superándola, implique riesgos para su salud, seguridad o moralidad. Esta definición incluye tanto tareas remuneradas como no remuneradas, dentro o fuera del hogar, en el mercado, en la producción para autoconsumo o en servicios domésticos que resulten excesivos o peligrosos", definió el INE.