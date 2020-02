IMM actúa ante denuncia de discriminación a mujer trans en un local bailable de Cordón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo citó a los dueños de local nocturno denunciado por discriminar a una joven transexual. También se pronunció el intendente Christian Di Candia, quien prometió que el caso será investigado.

Romina Juani, Miss Trans Uruguay 2016, dijo a El País que el boliche tiene cámaras que pueden corroborar que no estaba teniendo ninguna conducta inapropiada cuando fue expulsada por la seguridad.



En su denuncia pública, Juani comentó que los argumentos manejados por el personal del boliche referían a que “los travas son así, o son gritones, o queman, o se prostituyen”. Descartó que estuviera ejerciendo la prostitución en el local o bajo el efecto de las drogas.



En su cuenta de Instagram también compartió un video de un tenso diálogo con los guardias de seguridad. Uno de ellos se refiere a ella como “flaco”, para luego corregirse y agregar: “Bueno: flaco, flaca, flaque... no sé lo que sos, la verdad”. El video tenía anoche cerca de 55.000 reproducciones y casi 500 comentarios solamente en el perfil de Romina Juani.



Uno de los responsables de Jackson Bar dijo en la tarde de ayer a El País que estaban “trabajando con las personas involucradas para aclarar la situación”. No hubo después otro pronunciamiento.



“Todos somos seres humanos y tenemos que hacernos la vida más fácil los unos a los otros”, dice Romina Juani (27) en la presentación de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 31.000 seguidores.

El prosecretario de la Intendencia, Juan Canessa, dijo a El País que el sector Servicio de Convivencia Departamental actuó de oficio en el momento en que trascendió la noticia y que se comunicó con Juani para que enviara su denuncia.



Canessa explicó que la comuna pone especial atención a este tipo de situaciones. “No puede haber casos de discriminación en locales de uso público”, destacó.

Discriminación.

Romina Juani dijo a El País que hizo una denuncia por discriminación en la seccional 5ª y que optó por hacer otra “pública” a través de varios medios de comunicación que recogieron su testimonio. También indicó que, por el momento, no ha tenido contacto con la Intendencia.



“Nosotras tenemos una prueba, una evidencia de discriminación. Ahora quiero ver la prueba de ellos, ya que tienen cámaras, para saber por qué nos sacaron injustamente”, señaló. También indicó que no realizó la denuncia policial inmediatamente porque se sintió mal luego de lo ocurrido.

La IMM investiga lo ocurrido en el local bailable. Foto: Archivo El País.

El boliche Jackson Bar tiene varios comentarios negativos en su página de Facebook con respecto al trato hacia los clientes. Ayer, Fabián Botali escribió en la red social: “¡La discriminación que hacen respecto de la gente al entrar es terrible! Nos tocó vivirlo en carne propia, motivo por el cual decidimos nunca más volver a ese boliche. ¡El maltrato y la soberbia recibida en la puerta, sin precedentes! ¡Ojalá se tomen medidas al respecto!”.

En tanto, Alan Futterweit señaló: “Grandes homofóbicos. Triste. Parece mentira que la gente pueda llegar a tener la mente tan dolida y llena de odio en 2020. Bartenders maleducados”. En forma similar se pronunció Natalia Cuitiño, quien también hizo público que “no recomienda Jackson Bar”.



“Horrible, no recomendable, demasiado clasistas, racistas y discriminadores para entrar, como que ellos fueran superiores”, comentó.