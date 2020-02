Intendencia citó a los dueños de local denunciado por discriminación a mujer trans

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo (IMM) citó este lunes a los dueños de Jackson Bar luego de que se hiciera pública la denuncia de Romina Juani, influencer y ex Miss Trans Uruguay en 2016, por un caso de discriminación sexual, confirmó a El País Juan Canessa, prosecretario de la comuna.

Canessa indicó que el sector Servicio de Convivencia Departamental de la intendencia actuó de oficio en el momento en que trascendió la noticia y que se comunicó con Juani para que enviara una denuncia dirigida específicamente a la IMM.

La joven hizo lo solicitado y comentó lo que ocurrió en la noche del sábado, relato que ya había realizado a través de sus redes sociales.

"Anoche tuve una mala experiencia en el boliche Jackson Bar. Fui a bailar con una amiga. Entramos normal como todo el mundo. Estamos en el medio de la noche tomando unos tragos y se acercan unos patovicas a pedirnos que nos retiremos, sin darnos ningún tipo de explicación", expresó en su cuenta de Instagram.



Canessa indicó que en este caso hay dos vías: una que va por el lado legal y que se inició en el momento en que se radicó la denuncia en la seccional policial y la otra que va por el lado de la intendencia.



El prosecretario de la comuna indicó además que en la reunión se buscará determinar si hubo efectivamente un caso de discriminación y luego se deberá discernir si se trató de un caso puntual o de una política deliberada del local por cualquier tipo de discriminación, ya sea por sexo, raza, clase social.



Canessa explicó que la intendencia pone especial atención a este tipo de situaciones: "No puede haber casos de discriminación en locales de uso público", expresó. Por otra parte indicó la conducta no estaría alineada con la política que se trabaja desde la comuna, relacionada a la sensibilización del personal de seguridad de los locales nocturnos.



En su denuncia pública, Juani comentó que los argumentos manejados por el personal del boliche referían a que los "travas" (sic) son así, o gritan o queman o se prostituyen". Juani descartó que haya estado ejerciendo la prostitución en el boliche o que estuviera bajo el efecto de las drogas.



En su cuenta de Instagram también compartió un video de un tenso diálogo con los guardias. Cuando uno de ellos la llama como "flaco", luego se corrige y le dice: "Bueno, flaco, flaca, flaque... no sé lo que sos, la verdad".