Cómo fue la hora y media en que "se inundó todo" y por qué volvieron a cruzarse Cosse y la oposición

A las 5 de la madrugada empezó a sentir la lluvia. A las 6 el agua ya había pasado la altura del cordón. Y a las 6.30 ya tenía su casa inundada. “En media hora subió más de un metro y medio y ahí hizo todo el destrozo”, dijo a El País José Hermosillo, que vive en la calle Asturias y Mahoma, en el límite de Malvín y el Buceo, donde él y otros vecinos pasaron la jornada sacando muebles, colchones y electrodomésticos hasta la vereda. En esa cuadra había de todo sobre la calle. Y casi todo perdido.

“A mí el agua me tapó el auto”, dijo Laura Ortas, que también vive unos metros más hacia la rambla. “Fue imponente. Se me inundó todo”, agregó mientras con la escoba marcaba el nivel al que había llegado el agua.



Lo mismo sucedió unas cuadras más al este. En Concepción del Uruguay y Pilcomayo, Ruben se despertó “con el agua en la cama”. “El televisor y la heladera flotaban. Nunca en 32 años me pasó algo así”, dijo este vecino que como al menos otros 10 consultados por El País en esa zona dijeron que el agua ingresó cuando todavía descansaban.



Frente a sus casas, el arroyo Malvín pasa entubado por debajo del cantero. Pero ante la lluvia, el agua empezó a salir a la superficie y no solo desbordó las calles sino que terminó dentro de las casas, con marcas en promedio de más de un metro.

Las inundaciones en Montevideo tras las fuertes lluvias. Foto: Leonardo Mainé.

En los garajes de los edificios, relataron los vecinos, los autos flotaban y se daban contra el techo. Por redes sociales circularon videos de contenedores de basura que corrían al ritmo de la corriente de agua. En Malvín testificaron haber visto algunas de esas escenas.



Así cayó la lluvia sobre Montevideo. La intensidad y cantidad de agua trajo evacuaciones, pérdidas en viviendas, calles inundadas, tránsito cortado, y también abrió paso a un debate político sobre la infraestructura de la ciudad.



En el asentamiento La Chancha, en la zona de Punta de Rieles, lo perdieron todo, dijo a El País el alcalde del Municipio F, Juan Pedro López. Hasta el mediodía llevaban 25 personas evacuadas. Otros asentamientos como Capra, Los Sueños y Los Milagros también reportaron damnificados.

Cómo quedó Malvín tras las incesantes lluvias. Foto: Leonardo Mainé.

“Es una situación crítica. El agua corrió con tanta fuerza que las maderas de unas casas tiraban las otras. En las zonas más humildes fue algo muy jodido”, dijo el alcalde.



El Instituto Uruguayo de Meteorología informó que las lluvias más intensas fueron entre las 5 de la madrugada y las 7 horas. En el Aeropuerto de Carrasco se registraron 108 milímetros de lluvia y, en el Prado, 102 milímetros. La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que la red pluviométrica registró entre 90 y 150 milímetros en una hora.



Al cierre de esta edición quedaban 4.400 servicios de UTE afectados en la capital. Mientras la IMM recibió 450 llamadas con denuncias por reclamos de servicios hasta las 13:30 horas de ayer, Bomberos informó que solo hasta las 15.30 horas había abordado 248 llamadas, unas 164 por evacuaciones.

Así quedó la fachada de una casa después de las lluvias de la jornada del lunes. Foto: Leonardo Mainé.

Las lluvias también dieron paso a cruces políticos. La oposición salió a cuestionar el estado de la infraestructura de la ciudad, sobre todo por la falta de limpieza de cañadas y de drenajes pluviales. El edil blanco Diego Rodríguez planteó incluso una quita de la contribución y del impuesto de puerta a los vecinos afectados.



La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, respondió a ese planteo y acusó a la oposición de “hacer política menor y lucrar con la desgracia de la gente”. “La verdad que nosotros estamos trabajando en serio. Esto no es un tema vinculado con el saneamiento. Es un tema vinculado con el drenaje”, dijo en una conferencia de prensa.



El cruce llegó en un momento en que el gobierno departamental y la oposición discuten un préstamo de US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, que destina unos US$ 47,6 millones para limpieza y US$ 22,4 millones para saneamiento.

En diálogo con El País, el edil blanco Javier Barrios remarcó que a su criterio “la intendenta le está sacando la pata al lazo” porque hubo “una obra faraónica de piletas pluviales en Rivera y Comercio, y el problema de las inundaciones sigue pasando”. También señaló otras pendientes, como en VIlla García.