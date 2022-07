Gustavo Zerbino lanza a la venta NFT de los Andes para ayudar a organizaciones benéficas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes, lanzó a la venta NFT, para colaborar con el Centro Educativo Los Tréboles y la Biblioteca Nuestros Hijos.

Las 507 imágenes ofertadas a través de la plataforma OpenSea representan en lo personal, "lo vivido durante esos 72 días en los que (Zerbino) estuvo perdido en los Andes viviendo innumerables penurias: temperaturas extremas, hambre y ver desde primera fila la pérdida de sus amigos y compañeros", informó un comunicado.



“La campaña que impulsa Gustavo Zerbino en Uruguay, inicia siendo una campaña de ayuda y apoyo para dos causas sociales y puede resultar siendo una inversión para otras personas, tal y como lo son los NFT”, destaca el texto.

¿Qué son los NFT? Los NFT son una manera de representar la propiedad de un bien digital, como una imagen, un video o un texto. Desde el auge de Internet, no ha habido una manera de reclamar la posesión de un bien digital porque la mayoría de los archivos se pueden copiar, pegar y compartir infinitamente.



Los NFT son tokens únicos que se pueden usar para certificar la procedencia, autenticidad y propiedad de un medio digital.



Al igual que las criptomonedas, los NFT se rastrean e intercambian en una cadena de bloques (blockchain) pública. Pero a diferencia de las criptomonedas, los NFT son únicos. Un bitcoin es idéntico a otro, pero cada NFT es irrepetible.



En su perfil de Open Sea, donde vende sus NFT, el sobreviviente de la tragedia de los Andes escribe: “Soy Gustavo Zerbino, padre de 6 hijos. Me describo como una persona alegre, agradecida con Dios y con la vida. Muchas veces planificamos minuciosamente nuestra vida y la realidad se encarga de alterarla con escenarios totalmente impredecibles. Muchos me conocen como uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de Los Andes”.



“Luego de esa experiencia removedora he intentado retornar a la vida, todas las oportunidades que me ha dado. Por eso hoy, te invito a ser parte de esta gran iniciativa, adquiriendo uno de estos NFT con fragmentos de esta historia de superación y gratitud. Estarás colaborando con la Biblioteca de Nuestros Niños y la Educación Los Tréboles”, expresa.

El Centro Educativo Los Tréboles tiene como misión "acompañar a niños/as y adolescentes del barrio Flor de Maroñas que han recibido menos oportunidades, en un camino educativo que los lleve a construir una vida llena de posibilidades", sostiene la organización en su página web.