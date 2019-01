Arepas, tacos y más: una guía para comer en Montevideo, pero con sabores del mundo

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

En los últimos años ha venido creciendo el número de extranjeros que residen en Uruguay. Pero lo que sucedió este 2018 más que un crecimiento fue un aluvión, sobre todo de venezolanos y cubanos. De todas maneras también siguieron llegando a tierras charrúas ciudadanos de muchas partes del mundo.

Las familias que se mudan a Uruguay deben acostumbrarse al clima, al ritmo de trabajo y al andar de este país. Pero sobre todo, deben buscar la manera de adaptarse a nuestras costumbres y comidas, aunque esto termina siendo algo así como un ida y vuelta, ya que si hay algo que está claro es que estos extranjeros no tienen planes de abandonar la cocina de su tierra y que seguirán haciendo sus platos favoritos.



Es así que en la capital uruguaya han seguido creciendo las opciones para los que extrañan sus mesas, o para los uruguayos que quieran conocer más sobre la gastronomía internacional. La oferta es bien amplia, estos son solo 10 recomendados.

10 lugares que invitan a viajar desde el paladar:

Pepito Bar va camino a cumplir cuatro años y es un proyecto de un grupo de amigos venezolanos que encontraron en Uruguay el lugar para instalarse y cumplir su sueño. Lo que más piden los venezolanos que los visitan es ron, tal vez porque así pueden por un rato trasladarse de alguna manera a su Caribe natal, y lo que más piden los uruguayos son las arepas. Dirección: Colonia 2000. Horarios: Todos los días de 20 a 01 horas. Martes cerrado. Opciones para celíacos: tienen platos sin gluten. Opciones para vegetarianos: Sí. Promedio de precio de un plato: $300. Métodos de pago aceptados: efectivo, débito, crédito. Cobran cubierto: No. Teléfono: 2403-1664 Foto: Facebook Pepito Bar

COMIDA CARIBEÑA

Q' Pasó Pana



Q' Pasó Pana es un emprendimiento que tiene dos años y detrás están dos amigos venezolanos que llegaron a Uruguay hace cinco. No era la idea original, ya que trabajaron en varias áreas antes de dedicarse a la gastronomía. Fueron reponedores, bacheros, repartidores, etcétera. Luego comenzaron a vender comida en ferias, hasta que conocieron gente que los ayudó y confió en ellos para poder abrir el restaurante, que no solamente tiene opciones venezolanas, sino que tiene un menú al que denominan "caribeño": también hay comida típica de México, Colombia y la región.



Dirección: Soriano 899.

Horarios: Varía según la época del año, en este momento de miércoles a lunes de 12 a 00 horas. Los martes cerrado.

Opciones para celiacos: Sí.

Opciones para vegetarianos: Sí, también para veganos.

Promedio de precio de un plato: de $450 a $500.

Cobran cubierto: No.

Métodos de pago aceptados: Todos.



Foto: Facebook Q' Pasó Pana