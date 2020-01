Grupos de viaje de Ciencias Económicas y Arquitectura atentos por coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los grupos de viaje de las carreras de Ciencias Económicas y Arquitectura, de la Universidad de la República (UdelaR), están atentos a lo que se está desarrollando en China y países aledaños con la expansión del coronavirus ante la proximidad de su partida.

Hasta el momento, los integrantes de ambos grupos se encuentran monitoreando la situación junto a los organizadores para determinar qué medidas tomar. En abril, está planeado que los de Ciencias Económicas arriben a China y los de Arquitectura en junio.

Valentina Roballo, una de las organizadoras del viaje de Ciencias Económicas dijo a El País que "hay mucha preocupación y se ha preguntado bastante con respecto a qué va a pasar: si nos van a cancelar los vuelos, si nos van a devolver la plata... Nosotros en particular tenemos un curso en China, en Shanghái, y hemos estado en contacto con la universidad de allá que es donde justamente se va a realizar ese curso para que nos den información de qué está ocurriendo y qué puede pasar. Por el momento nos han trasmitido mucha tranquilidad. Tenemos un contacto allí, de una persona colombiana, y nos ha dicho que está haciendo vida normal. Lo mismo las personas que trabajan en la universidad".

Facultad de Ciencias Económicas. Foto: Darwin Borrelli.

Roballo, además, indicó que "con las precauciones de siempre, como usar alcohol en gel y andar con barbijo, no habría problema".



Si bien remarcó que China "por ahora se mantiene" como destino, explicó: "En caso de que se pueda complicar por temas de salud o porque se empiezan a restringir las llegadas a China, nos van a avisar, el curso se cancelará y nos devolverán el dinero".



De todos modos, Roballo remarcó que quienes no tengan que cursar en la universidad y no quieran ir a China, lo pueden hacer: "Se ha dado la posibilidad a las personas de que si por su cuenta quieren bajarse de ese destino, y no están atados a hacer el curso, lo pueden hacer pagando la multa a la aerolínea", sostuvo. Hasta el momento nadie optó por pagar la multa.



Roballo manifestó que el plan actual es "esperar y ver cómo evoluciona" la situación.

Además, señaló que "cambiar a último momento siempre se puede hacer". "Ya pasó el año pasado que en uno de los destinos que había obligatorios era Sri Lanka y hubo una situación de atentados antes y se decidió mover a la gente y hacer otros destinos", recordó.

Facultad de Arquitectura. Foto: archivo El País.

Por su parte Diego Capendeguy, quien está en la organización del grupo de viaje de Arquitectura, indicó que "desde el punto de vista formal, no se le dio de baja al destino China".

"Obviamente se está evaluando la situación (...) Hay que esperar un poco y sobre eso se ajustará. Queremos que sea el mejor viaje y el más seguro posible. Haremos consultas con las organizaciones internacionales respecto a las recomendaciones que se hagan", puntualizó.

Consultado sobre si tienen una fecha límite para definir esta situación, dijo que la misma se puede estar resolviendo en el correr del mes de febrero porque "sí tenemos fecha límite por temas administrativos y el mismo armado del viaje".

En el caso de Arquitectura, Capendeguy destacó que "todavía no están los pasajes emitidos y es una situación distinta, por lo que estamos con algo de margen". En ese caso tienen previsto llegar a China recién en junio.

"Las alternativas podrían ser otros destinos o darle más días a otros destinos previstos, pero no tiene sentido hablar de eso porque se puede caer cualquier hipótesis (...) Estamos en la fase de seguimiento y consultas. Hay que esperar un poco y tener más elementos", añadió.