Gremio no aceptó propuesta y continúa el conflicto en el Puerto de Montevideo

Luego de que los 150 despidos de trabajadores quedaran sin efecto y que se vislumbró una salida al conflicto en el Puerto, el sindicato portuario hizo un pedido adicional. Exigió que el consorcio Montecon mantuviera el pago de los jornales asegurados como había acordado con los trabajadores.

Los jornales asegurados son beneficios que otorga Montecon a sus empleados. Por ejemplo, un chofer realiza 15 jornales y, gracias al convenio alcanzado entre las dos partes, éste percibirá el pago de 19. Otras categorías de trabajadores de Montecon tienen asegurados el cobro de 23 y 25 jornales.



Fuentes de la negociación dijeron a El País que el Ministerio de Trabajo pidió ayer a Montecon no reducir los jornales y mantenerlos en 25 promedio. Y agregaron que el gobierno no ofreció una solución para las pérdidas de Montecon por el acuerdo con Katoen Natie.

En la noche de ayer, en una rueda de prensa, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, informó que la cartera espera mantener hoy un nuevo contacto con la empresa “para cuantificar lo que significa esa pérdida de jornales” asegurados.



“Había un mínimo que era variable de 25, 23 y 19 según la categoría y Montecon está planteando llevarlo a un mínimo de 15. Ese número, que estamos a la espera, es el que nos permite pensar que tendremos un nuevo contacto con la empresa. Es para ver si podemos intentar revertir la situación y que sea, de alguna manera, una tranquilidad para los funcionarios o por lo menos vamos camino a ello”, añadió.



Falero recordó que le llamó la atención el “no anuncio con mayor anticipación de esta medida que tomó Montecon” de bajar la cantidad de jornales asegurados. “El mes pasado yo había tenido una reunión con ellos y no nos anunciaron ninguna medida de este tipo. De ahí en más, estamos buscando alternativas de solución”, dijo.

Por esta causa, el gremio portuario decidió un tercer paro de 24 horas en el puerto que comenzó al caer la tarde de ayer y continúa hasta hoy.



En esta ocasión, la medida solo afecta a Montecon y no a depósitos portuarios y extraportuarios y a terminales del interior como sucedieron en las movilizaciones anteriores.



El paro en Montecon no afectará la carga y descarga de contenedores. Esa compañía no tiene hoy ningún servicio en los muelles públicos, dijo a El País una fuente gubernamental.



Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, afirmó: “Hasta ahora las medidas que se han tomado no han generado una afectación grave, pero sí demoras e incertidumbre”. Y recordó que Uruguay está en un momento clave de la exportación granelera. La cosecha de soja se encuentra en un momento pico. Empresas del sector calculan que las exportaciones por este rubro serán histórica y alcanzarán los US$ 1.700 millones.

Un brete

Montecon en varios comunicados cuestionó el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y su competencia en el puerto, la compañía belga Katoen Natie.



Tal posición embreta a todas las partes. El Poder Ejecutivo tendrá que volver a negociar con una empresa que le reclama el fin de un acuerdo que impidió que el país enfrentara un arbitraje multimillonario iniciado por Katoen Natie.



A su vez, Montecon sabe que no puede retirarse del puerto de la noche a la mañana. Tiene como cliente a UPM que está terminando la terminal de celulosa, cuya inversión fue millonaria. Es decir, Montecon se encargará de la carga de los contenedores con lo que produzca la nueva planta de UPM.



Katoen Natie cede y está dispuesta a tomar empleados de su competencia Montecon porque no le sirve la paralización del puerto por parte de los trabajadores.



Y las navieras, importadores y exportadores miran con preocupación este “ajedrez” que tiene como escenario el puerto capitalino.