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El País Información Sociedad

Gremial del taxi exhorta uso del tapaboca y analiza manifestaciones por el combustible

07/04/2022, 21:56
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taxi FOTO: Archivo El País
concentracion manifestacion taxis TAXI, TRANSPORTE, FOTO LEONARDO CARREÑO, ND 20110326 - ARCHIVO EL PAIS
ARCHIVO EL PAIS

EN COMUNICADO

La Gremial Única del Taxi trató en Asamblea "la preocupación del precio del combustible y la posibilidad de movilizaciones con otros gremios”.

La Gremial Única del Taxi se reunió este jueves en Asamblea y resolvió “exhortar al público y a los conductores el uso responsable del tapaboca”, según un comunicado.

En el encuentro también “se trató la preocupación del precio del combustible y la posibilidad de movilizaciones con otros gremios”, tema sobre el que los taxistas se pronunciarán este viernes.

Además, se determinó mantener la sanitización periódica de los taxímetros, agrega el comunicado.

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