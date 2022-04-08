Gremial del taxi exhorta uso del tapaboca y analiza manifestaciones por el combustible

EN COMUNICADO

La Gremial Única del Taxi trató en Asamblea "la preocupación del precio del combustible y la posibilidad de movilizaciones con otros gremios”.

La Gremial Única del Taxi se reunió este jueves en Asamblea y resolvió “exhortar al público y a los conductores el uso responsable del tapaboca”, según un comunicado.

En el encuentro también “se trató la preocupación del precio del combustible y la posibilidad de movilizaciones con otros gremios”, tema sobre el que los taxistas se pronunciarán este viernes.

Además, se determinó mantener la sanitización periódica de los taxímetros, agrega el comunicado.

