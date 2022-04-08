Gremial del taxi exhorta uso del tapaboca y analiza manifestaciones por el combustible
EN COMUNICADO
La Gremial Única del Taxi trató en Asamblea "la preocupación del precio del combustible y la posibilidad de movilizaciones con otros gremios”.
La Gremial Única del Taxi se reunió este jueves en Asamblea y resolvió “exhortar al público y a los conductores el uso responsable del tapaboca”, según un comunicado.
En el encuentro también “se trató la preocupación del precio del combustible y la posibilidad de movilizaciones con otros gremios”, tema sobre el que los taxistas se pronunciarán este viernes.
Además, se determinó mantener la sanitización periódica de los taxímetros, agrega el comunicado.
¿Encontraste un error?