Fundación Winners anuncia la creación de una agencia para brindar promoción y asesoramiento gratuito

Juan Pedro Ribas, vocero de la Fundación Winners, brindó una charla en la que contó lo que significa desde su punto de vista el concepto de "construir ciudadanía desde abajo" y explicó el rol de la "cuadrilla por la vida" que funciona dentro de su organización.

"Es una tarea épica y una respuesta concreta al servicio de la sociedad. Se trata del aporte que todos necesitamos para lograr atenuar los temas urticantes como la violencia, el consumo y otros males", afirmó sobre la construcción de la ciudadanía durante la charla.

Ribas explicó que su fundación trabaja tanto en liceos como barrios, organizaciones sociales y deportivas. Los resultados, según señala, son "alentadores y comprobables". "En una oportunidad nos dijo el director del liceo de Casabó: cuando ustedes vienen, los tengo tranquilos por cuatro o cinco meses", recordó.

También relató una experiencia que vivió la fundación en el Complejo Celeste, "con la colaboración de todo el cuerpo técnico, el liderazgo del maestro Tabárez y especialmente los dedicados a los jóvenes, Alejandro Garay y Diego De Marco".

¿Qué es la Cuadrilla por la Vida de la Fundación Winners?

La cuadrilla, según planteó Ribas, "está conformada por exreclusos mayores y menores, mujeres víctimas de trata y violencia, violación y prostitución que también ofrecen sus testimonios, su tiempo, su contención y comprensión". En especial el vocero destacó el impacto que tienen las charlas y talleres en las jóvenes, tanto en los barrios como en los liceos en los que se trabaja.

"Lo hacemos y queremos hacerlo sin sermones, como iguales, en forma gratuita, brindando nuestro tiempo y experiencia", agregó.

Si bien la fundación en sus inicios solía darse a conocer a través del "boca a boca", el crecimiento de la misma les dio la idea de crear una "agencia gratuita" para "asesorar, promover y publicitar" a "cada ciudadano que se nos acerque buscando apoyo". "Lo esencial es que no se sientan invisibles, que el muchacho que hace malabarismos en la esquina o la señora que tiene su venta en una mesita en la ruta, sepan que para nosotros son empresarios", señaló.

¿Cómo participar de la agencia?

La agencia va a tener una página web propia, anexada a la de la Fundación Winners. "En ella, quien quiera, va a tener la oportunidad de expresarse y contar con alguien que lo escuche y se ocupe, pero también procurando capacitarlos, acercándolos a cursos de instrucción gratuita, por ejemplo, los de INEFOP, Enseñanza financiera del Brou, entre otros", explicó.