Femicidio de Valentina Cancela: en qué falló el sistema, qué señales hay que atender y cómo se investiga

Redacción El País

El cuerpo sin vida de Valentina Cancela apareció semienterrado en una duna de la playa de Maldonado este miércoles, tras una desesperada búsqueda por tierra, mar y aire. Valentina tenía 17 años, al igual que su exnovio, confeso autor del crimen. A menos de 24 horas del fatídico desenlace de la búsqueda, una pregunta se hace eco en la calle: ¿Por qué?

Liliana Sarmoria, la mamá de la víctima, dijo este miércoles por la tarde en rueda de prensa que los jóvenes habían iniciado un noviazgo, como cualquier otro. "En primera instancia él se muestra como una persona galante —no tanto con palabras porque siempre fue muy hermético— pero sí con detalles, de un alfajor o algo. Hasta que después fue pasando el tiempo y eso fue cambiando, y se tornó en una relación violenta", detalló. El adolescente le pegaba a Valentina y también la agredía verbalmente, sostuvo.

Al ver esas señales de violencia, la familia de Valentina no esperó. Primero, se comunicaron con el padre del joven para advertir que lo denunciarían. Luego, fueron ante la Justicia. Tres fueron las denuncias por violencia de género que presentaron contra el adolescente. La Policía expidió una orden de restricción hacia el menor, aunque no se le puso una tobillera. Además, empezó a recibir atención psicológica.

Consultado por la razón de que Fiscalía no actuara antes, el vocero de Fiscalía, Javier Benech, detalló que las denuncias fueron intervenidas por un juzgado especializado en familia, pero nunca llegaron a Fiscalía.

"Fiscalía permanentemente actualiza su actuación, a esta familia el sistema (de Justicia) no le dio la respuesta que merecía", aseguró el vocero en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).

La responsabilidad estatal en la atención de la violencia de género

"El femicidio es la expresión más extrema de una continuidad de violencias. Estamos viendo estas situaciones porque estamos haciendo lo mismo", detalló este jueves la trabajadora social e integrante de la ONG El Paso, Andrea Tuana, en diálogo con el mismo medio.

Para lograr que esto pare, es necesario un "profundo cambio cultural". "Hay que llamar a la responsabilidad estatal. Hay un tema estructural y no vemos ninguna señal a nivel del estado de hacerse responsable, de hablar de este tema y menos de comprometerse a hacer lo que hay que hacer", aseguró Tuana.

Como muestra, la referente en cuestiones de género contó que ha visto cómo policías van en taxi a rescatar a menores de edad en situaciones de abuso sexual intrafamiliar, a falta de un móvil policial.

Y también apuntó contra otros actores sociales, como el sistema educativo, la Justicia o el sistema de salud. "Falló la ANEP, porque no está teniendo planes de prevenciones; la policía falla todo el tiempo; este tema no le importa a nadie. Los jueces no toman medidas cautelares. (...) No puede haber jueces que crean que las mujeres mienten, tiene que haber una especialización. Las mutualistas también están haciendo desastres, no están denunciando", lamentó.

En otros casos, como el reciente femicidio de Natalia Lagos, Tuana apuntó directamente a la falta de actuación de Fiscalía. "Cuando decimos que el sistema no toma en serio estos casos es porque no tiene la gente formada. (...) Hay falta de responsabilidad de Fiscalía, que le da mil y pico de casos a una fiscal con casos de estas características".

Las señales de relaciones violentas a las que prestar atención

Consultada por las señales a las que debemos prestar atención en una relación para ver si da indicios de ser violenta, Tuana apuntó que "lo más importante es saber que nos puede pasar a cualquier persona".

"Con 15 o 16 años naturalizan tener control de redes sociales del otro", lamentó y llamó a ayudar a los adolescente a construir relaciones donde el "vínculo crezca en libertad y no asfixiante de celos y controles".

"No es fácil para un padre o una madre darse cuenta. Muchas veces lo hablan con sus amigos pero con sus padres no", apuntó y remarcó la importancia de los docentes a la hora de dialogar con los jóvenes.

Por otro lado, también hay señales del lado del agresor. "Hay un tema con que muchas personas violentas hacia afuera se muestran como personas que no tienen esas conductas. Ver las señales es muy importante, pero no hay que buscar respuestas en la persona. Tratamiento psiquiátrico podemos tener todas las personas. Para llegar a un femicidio tiene que haber componentes específicos, no son las claves para saber cómo podemos hacer para que esto no vuelva a suceder", remarcó Tuana.

Finalmente, ante la repetición de estos casos, la integrante de El Paso remarcó que es importante "seguir denunciando, pedir ayuda, manifestarse".

Este jueves 17 de agosto a las 19 horas, en la Plaza Libertad, se convocó a una marcha por Valentina Cancela y los 19 femicidios que van en el año en Uruguay.

Investigación por el femicidio de Valentina El exnovio y presunto femicida de Valentina Cancela será conducido ante la Justicia este jueves al mediodía, en una audiencia de formalización en el juzgado de San Carlos (Maldonado). La hipótesis que se maneja es que se trató de un homicidio muy especialmente agravado por femicidio. El fiscal solicitará la medida de privación de libertad para el joven y, en caso de que sea imputado por el crimen de femicidio, el joven podría ser condenado a 10 años de prisión, la pena máxima que se puede dar a un menor de edad en estos casos. Parte la cumpliría en el Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente (Inisa) y el resto en una prisión de adultos.