Fallas críticas de PHP dejaron fuera de servicio temporalmente varias páginas web del Estado uruguayo

Luego de que salieran a la luz dos fallas críticas con PHP, un lenguaje de programación que sirve de base para gran parte de internet, varias páginas web del Estado uruguayo quedaron fuera de servicio de forma temporal.

Según pudo comprobar El País durante la mañana del jueves estaban caídos los sitios de la Corte Electoral, Ministerio del Interior, Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, Turismo, y Transporte y Obras Públicas.

"Estamos realizando tareas de actualización en nuestros sistemas, este servicio se encuentra temporalmente no disponible. Restableceremos el servicio lo antes posible. Pedimos disculpas por las molestias", señala el comunicado de Agesic que aparece en algunas de las páginas estatales.

Cristina Zubillaga, directora ejecutiva de Agesic, explicó a El País que a los sitios web que ya volvieron a funcionar se les aplicó su actualización correspondiente y que se continua trabajando durante la jornada de este jueves para restablecer el servicio en el resto de los sitios.

"El tema de la ciberseguridad es algo de nuestros tiempos y vino para quedarse", puntualizó.

¿Qué pasó con la caída de PHP?

Luego de que fueran detectadas las fallas, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) instó a organizaciones y empresas a aplicar parches informáticos de inmediato o desconectar los sistemas vulnerables.

Las fallas "a menudo proporcionan una vía directa al sistema de archivos o a la base de datos del servidor", señaló la NSA en un comunicado en X. Los atacantes podrían utilizarlas para el control de servidores web sin una contraseña.

PHP sirve de base para varias plataformas de diseño web, por lo que sus debilidades afectan potencialmente a una amplia cantidad de páginas.

Desde la PHP Foundation recomiendan "actualizar de inmediato"

"Si utiliza PHP, es imperativo actualizarlo de inmediato", señaló en una entrada de blog la PHP Foundation, que financia a los desarrolladores que trabajan en el lenguaje.

El ingeniero de seguridad en PHP Foundation Volker Dusch dijo al Wall Street Journal que estas fallas eran el problema más serio para PHP en más de una década, al compararlo con Heartbleed, un fallo de 2014 que desató una carrera mundial por aplicar parches.

Los errores fueron reportados en agosto por la firma de seguridad Calif y por OpenAI, creadora de ChatGPT, que los señaló de forma independiente el mismo día.

Posteriormente, Wiz, una empresa de seguridad en la nube propiedad de Google, informó de más formas de explotarlas y estimó que PHP ejecuta alrededor del 70% de los sitios web mundiales.

En ese momento, las fallas se comunicaron en privado a los desarrolladores de PHP y se mantuvieron confidenciales mientras se preparaba una corrección.

OpenAI dijo en X que consideraba estos fallos como "una de las vulnerabilidades de mayor impacto" en tiempos recientes y que descubrirlas "marca una nueva fase en la que la IA puede encontrar errores de seguridad con impacto a escala de internet".

Con información de AFP