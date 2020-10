"Éxodo a Uruguay": las cifras del Gobierno argentino sobre quienes cruzan el Río de la Plata

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gobierno argentino analizó los datos migratorios de los argentinos que cruzaron el Río de la Plata durante la pandemia para dilucidar los alcances del llamado "éxodo a Uruguay". Los funcionarios de Alberto Fernández aseguran que, con los datos disponibles, "no se puede concluir" que un aluvión de ciudadanos haya decidido mudar su vida al país vecino y que aún cuando muchos estén tramitando su residencia allá "nada indica que todos se queden de forma permanente".

De acuerdo a los datos oficiales de la Dirección de Migraciones, en 2020 hubo 25.765 salidas de pasajeros nacionales argentinos con destino a Uruguay, mientras que desde Uruguay se registraron 29.193 ingresos de argentinos, un 13,3% más. Las cifras no corresponden a personas, sino a pasos fronterizos (un ciudadano pudo haber entrado y salido más de una vez).

Al principio de la cuarentena, las autoridades uruguayas permitían ingresar al país solo a residentes y a aquellos con la residencia en trámite (fue el caso de Susana Giménez, por ejemplo). Con el tiempo, esos requisitos se fueron flexibilizando en sucesivos decretos firmados por el presidente Luis Lacalle Pou .



"Hoy en día no podemos saber con certeza si el argentino se está yendo para pasar la cuarentena en Uruguay o para residir permanentemente allí. Los datos duros no indican que hubo gente que se fue y no volvió más a la Argentina. Lo que sí vimos fue tránsito fluido de argentinos que previamente a la pandemia tenían residencia uruguaya, que viajaron con sus familias, y que quizás fueron y vinieron dentro de una misma semana a trabajar. Eso se llama tránsito vecinal fronterizo y es lo que nos indican los números", dijo la directora de Migraciones de Argentina Florencia Carignano.

Monitoreo de la AFIP

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, detalló días atrás que, en los primeros nueve meses del año, 504 contribuyentes concretaron la baja de impuestos por cambio de residencia fiscal. De ese universo, 229 contribuyentes pidieron la baja de impuestos en Argentina por cambio de residencia a Uruguay.



"Observamos un incremento en la cantidad de personas que tramitaron el cambio de residencia fiscal que lejos está de manifestar una conducta generalizada. Desde la AFIP monitoreamos en forma permanente el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la ley para el cambio de residencia fiscal con el objetivo de evitar maniobras elusivas", dijo Marcó del Pont y agregó que el organismo ya investiga a 17 contribuyentes que cambiaron la residencia fiscal durante 2019.



Para los argentinos, tramitar la residencia en Uruguay tiene efectos impositivos importantes. Deben perder la residencia fiscal argentina y ganar la uruguaya para no incurrir en una "doble tributación". Para concretarlo, hay dos caminos: una mudanza a Uruguay con efectos migratorios, es decir, trasladar el "centro de intereses vitales" (el trabajo, la familia, la educación); o permanecer en Uruguay por un período continuado de 12 meses y sin volver a Argentina más de 90 días y seguir tributando ante la AFIP durante todo ese año.