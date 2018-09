Evento tecnológico reúne 4.000 personas de 27 países

Vehículos autónomos, cómo convertirse en un influencer en Instagram, inteligencia artificial aplicada en el espacio, internet de las cosas. Estos son algunos de los temas a tratar entre el próximo lunes y el miércoles en el evento anual de Genexus, el encuentro de tecnología "más importante de América Latina" que se hará en Montevideo.

Más de 4.000 personas de 27 países asistirán a un evento que durará tres días, con 180 charlas en el Radisson Victoria Plaza. Según informaron sus organizadores, también puede verse en línea en el sitio web del evento (www.genexus.com/encuentro).

El lema de este año es "The power of doing" (El poder de hacer) cuyo objetivo es celebrar "la fuerza hacedora" de la comunidad GeneXus.

"Hoy todo el mundo quiere hablar de tecnología. Internet de las cosas e inteligencia artificial son los grandes temas que todo el mundo quiere escuchar. Esos son de tecnología pura. Pero también habrá presentaciones sobre el futuro y de gestión", comentó Nicolás Jodal, el cofundador de Genexus.

El miércoles, por ejemplo, habrá charlas de interés general. El ingeniero de la NASA Miguel San Martín contará cómo hizo para bajar un robot en Marte y Facundo Ponce de León dará "una charla sobre cosas antiguas que son clave para el futuro". Participarán expositores de medios de comunicación, del gobierno y de diferentes empresas tecnológicas, quienes disertarán sobre estrategias que han impulsado para llevar adelante sus negocios.

"Que vengan visitantes de 27 países del mundo como China y Japón para saber qué estamos haciendo de tecnología en Uruguay me llena de orgullo y de responsabilidad", dijo Jodal.

Automatización.

Cómo prepararse y cuáles serán los trabajos que se crearán, tanto en el presente como en el futuro, serán centrales en muchas de las charlas. Debido a la automatización de procesos, han desaparecido (o cambiado) algunas actividades que antes hacían las personas.

Dentro de este marco, Genexus propone explorar las posibilidades que enfrenta este nuevo futuro y prepararse para un "nuevo panorama mundial".

Por eso habrá charlas en donde se reflexionará sobre las nuevas aptitudes y actitudes que se necesitan en un mundo "en permanente cambio".

Carinna Balsamo, directora de Jóvenes a Programar del Plan Ceibal, contará los resultados y planes de la primera experiencia que se realizó durante el 2017, que busca que nuevas generaciones aprendan sobre el lenguaje informático.