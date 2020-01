Estuvieron 40 minutos intentando salir del agua: un guardavidas los rescató con vida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sucedió el domingo sobre las 5 de la tarde, en la zona de La Juanita, en José Ignacio. Según relataron padre e hijo luego al programa Farándula Show, habían ingresado con una tabla, la corriente se complicó y se les hizo imposible salir. El equipo periodístico estaba en la zona por el cumpleaños de la modelo argentina Pampita y registró en el video todo el rescate.

Padre e hijo, de 45 y 16 años, estuvieron intentando salir del agua por cuarenta minutos.En el video se ve cómo Mauro Alvigni, un guardavidas que estaba de retén en la zona se trasladó hasta allí, ingresa al agua y los rescata.

Alvigni pidió en el video que los turistas no se bañen en las zonas en las que no hay guardavidas y también exhortó a que si no conocen la playa o no saben cómo está la corriente los consulten antes de ingresar. "17 de enero, el día que volvimos a nacer" dice uno de los hombres en el video.