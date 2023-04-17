Estudiantes del IAVA están “muy seguros” de que lograrán “torcerle el brazo” a las autoridades

Gerónimo Sena y Zoe Martínez, voceros del Gremio Estudiantil del liceo IAVA, señalaron este lunes que el conflicto que se mantiene en el centro educativo continuará hasta tanto no se restituya al director, Leonardo Ruidíaz, y “cese el hostigamiento” por el uso del salón gremial. A su vez, aseguraron que están “muy seguros” de que lograrán “torcerle el brazo” a las autoridades educativas.

“Merecemos la accesibilidad en el liceo”, dijo este lunes Sena entrevistado en Desayunos Informales (Canal 12), y cuestionó la eficacia de la construcción de una rampa en el acceso de la calle Eduardo Acevedo. “El uso de la rampa sería inútil porque ni siquiera podés ir al baño. Si quiero ir al laboratorio no puedo porque está en el segundo piso”, apuntó.

“La rampa ya está (en referencia a la que existe en el subsuelo), la puerta accesible ya está. Si la perspectiva arquitectónica fuese otra, sería un tema totalmente distinto”, dijo Martínez quien destacó que continuarán con las medidas de lucha en tanto se mantenga la idea de concretar la rampa en ese espacio y de buscar otro salón para la actividad gremial: “La tenemos, no la pensamos cambiar. No es negociable”, apuntó.

Movilización de los estudiantes del IAVA por 18 de julio Foto: Juan Manuel Ramos

“Gracias a las medidas que estamos tomando tenemos relevancia en la opinión pública y también en el estudiantado. No deberíamos pasar por esto en plena democracia, y menos separando a un director por insubordinación. No vemos viable buscar otro salón. No vemos intención de dialogar, vemos intención de imponer de parte del resto del equipo directivo y las autoridades”, argumentó Sena.

Los estudiantes argumentaron que tomaron estas medidas como manera de divulgar la situación del IAVA. “Si no se hubiera amedrentado al director de esta manera tampoco se habría visibilizado. Esto queda en la nada. Se aprieta, se violenta y siempre queda en la nada misma”, añadió Martínez.

“Nos mantenemos en pie de lucha para resistir. Estamos en conflicto hasta que las autoridades lo levanten. Nosotros pedimos la restitución del director en su cargo, porque es muy antidemocrático que lo hayan sacado, también pedimos que cese la persecución por este tema del salón gremial. Pedimos que se nos escuche, que nos den una instancia de diálogo. Que se nos den respuestas y no promesas”, comentó Sena.

Estudiantes del IAVA durante ocupación. Foto: Juan Manuel Ramos

“Como gremio estudiantil estamos muy seguros de que vamos a torcer el brazo de las autoridades, porque siempre sucede. Vemos en un futuro a Leonardo (Ruidíaz) de vuelta en su puesto”, añadió el estudiante.

Consultados acerca del estado del salón gremial, Martínez dijo que las “paredes son resistencia” y que es importante que muestren el paso de las generaciones. “Es más preocupante que se caigan los techos”, marcó Martínez. “Nuestro salón gremial es el más sano de todo el liceo, es el único que no tiene humedad y no se cae a pedazos. Nos critican porque está pintado, es arte de resistencia”, añadió Sena.