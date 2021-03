Se encendió el debate sobre proyecto de ley para legalizar eutanasia y suicidio asistido

"Esto es una falta de respeto al colectivo conformado por más de 15 mil médicos y un avasallamiento a las reglas legales y de convivencia democrática”. Así sintetiza el diputado nacionalista Rodrigo Goñi su oposición al proyecto de ley para legalizar la Eutanasia y el Suicido Médicamente Asistido.

El miércoles pasado, el colorado Ope Pasquet compareció ante la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Diputados para plantear por tercera vez los detalles del proyecto del ley.

Allí, legisladores de diferentes partidos le anticiparon el respaldo a la iniciativa. Pero, también recibió la oposición al proyecto de parte de Gonzalo Cossia, suplente de Rodrigo Goñi en esa sesión. Este hizo referencia al Código de Ética Médica y su incompatibilidad con la eutanasia.

“Yo reconocí que esa norma existe y que es algo que tiene que resolver el colectivo médico cuando lo entienda pertinente, pero eso no interfiere para nada con la tarea del Parlamento que es dictar leyes y buscar las soluciones que nos parezcan justas para los problemas del país; es eso lo que estamos haciendo con esto”, sostuvo Pasquet.

La referencia al Código de Ética Médica tiene que ver con la norma que prohíbe que los médicos “ayuden a morir” a sus pacientes, tal como plantea el proyecto de ley. Según el presidente del Colegio Médico, Blauco Rodríguez, la ley de ser aprobada le dirá a los pacientes que es lícito solicitar la muerte a un médico porque no se violaría ningún derecho, pero el Código de Ética para los profesionales de la salud dirá que no puede hacerlo porque viola una ley inherente a la profesión.

“El Tribunal de Ética puede sancionar con la suspensión del ejercicio de la profesión hasta por 10 años. Se crea así una tensión entre el médico y el paciente, azuzada por esta ley; el médico estará en el dilema de obedecer a la norma del Código de Ética o a la ley”, enfatizó Goñi.

Para Pasquet, a partir de esta doble normativa “los médicos harán las modificaciones necesarias en su Código de Ética para resolver” las cuestiones explicadas anteriormente. El diputado dijo que “la pelota está en la cancha de ellos”.



Sin embargo, el debate para el Colegio Médico no tiene “cabida” porque la institución fue creada por ley. “Velamos por la ética del actuar de la profesión, tanto es así que el Código de Ética de nuestro país también tiene carácter de ley”, apuntó Blauco Rodríguez.

“Pasquet piensa que una ley simplemente se cambia por otra. Desde el punto de vista jurídico tal vez sí, pero desde el punto de vista de los elementos que estamos tratando aquí, claramente no”, dijo.



El Colegio Médico emitió un comunicado después de la comparecencia de Pasquet ante el Parlamento, en el que manifestó su postura en contra del proyecto de ley.

Tanto el Colegio Médico como Prudencia Uruguay -el grupo fundado por Goñi y actores políticos en contra de la eutanasia- sostienen que la pandemia hace que no sea el “momento adecuado para tratar un tema como este”.



El presidente del Colegio Médico dijo que “querer sacar esta ley a los ponchazos" va a generar una “gran resistencia de todo el cuerpo médico” debido a la emergencia sanitaria. “Es más, si no habría que interpretar que el diputado quiere aprovechar este momento para sacar rápidamente esta ley”, dijo Rodríguez.

Sin embargo, Pasquet insiste que la pandemia es un tema “independiente” a la eutanasia. “Hay gente que está agonizando en este momento por causas que no tienen nada que ver con la pandemia, o gente que siente la angustia de la muerte próxima. Son cuestiones absolutamente diferentes que no deberían mezclarse”, enfatizó.



Rodrigo Goñi propuso a los coordinadores de las bancadas posponer el debate sobre la eutanasia dado el escenario complejo de la pandemia, pero según Pasquet “no se coordinó el aplazamiento”.

La postura de Lacalle Pou

El presidente de la República dijo en entrevista con El País que aunque no tiene una posición clara sobre la eutanasia, “a priori” tiende a aferrarse a la vida. “No me va a tocar votarlo a mí. Analizo el tema humanamente, me pongo de los dos lados”, sostuvo. Lacalle Pou consignó que “en principio” no vetaría el proyecto de ley de Ope Pasquet.