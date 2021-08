Director de la Dinacia descartó problema de radares en accidente: "No tuvo nada que ver porque es un vuelo visual" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), Gaetano Battagliese, indicó que al momento no se conocen los motivos que llevaron a que la avioneta argentina que volaba con dos tripulantes se estrellara en la tarde de ayer domingo. "En estos casos no podemos hacer presunciones, tenemos que dejar que actúe" la comisión investigadora, aseguró durante una conferencia de prensa realizada este lunes.

De todas maneras, Battagliese aseguró que "el tema de los radares que es conocido no tuvo nada que ver en esta situación porque es un vuelo visual" y por lo tanto el objetivo es que se realice, precisamente, de forma visual y acompañado de una comunicación radial.



El director explicó que ahora se deberán evaluar tres elemento: el factor humano, el factor material y el factor medio ambiente. "Con el estudio se podrá determinar qué fue lo que sucedió", expresó.



Consultado sobre si había buena visibilidad, el jerarca indicó que "lamentablemente eso lo sabrán solo los pilotos", quienes además fueron los encargados de realizar "ese plan de vuelo visual"



Respecto a los detalles del vuelo, Battagliese indicó que la aeronave despegó de San Fernando (Argentina) a las 11: 30 local y que debería haber aterrizado a las 13:15.



Como el aterrizaje no se produjo a la hora estimada y pasados diez minutos de no tener información de la aeronave, "la propia Torre de Control activó el protocolo que se usa en estos casos, protocolo con grupo de búsqueda y rescate de la FAU (Fuerza Aérea Uruguaya)".



"Por ahora está trabajando FAU y la Fiscalía", indicó el director y agregó que al momento se realizan tareas para "retirar los restos es una zona bastante inaccesible por tierra".