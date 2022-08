Damnificados acusan a Transhotel de intentar “blanquear su imagen” y denuncian “silencio ensordecedor”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo de damnificados por el cierre intempestivo de la agencia de viajes Transhotel apuntó contra el comunicado que difundió ayer la empresa y expresó que “el silencio de radio” de la compañía hacia ellos es “ensordecedor”.

“La empresa ha decidido usar la prensa como medio de blanquear su imagen, aclarar situaciones, pero a quienes nos debe una verdadera respuesta es a nosotros, sus clientes, y con quien la empresa celebró un compromiso”, manifiesta el grupo en un documento difundido esta martes.



Este lunes, Transhotel pidió disculpas a los afectados y aseguró que cumpliría con sus obligaciones, además de asumir su "responsabilidad empresarial". En el texto la empresa también señaló que está "procurando satisfacer los reclamos aún pendientes" y "agradeciendo a quienes acordaron la devolución de sus pagos y aquellos que en estos días lo concretarán".

"Transhotel en el afán de cumplir con sus compromisos y procurando honrar los mismos, procedió, asumiendo el costo por cuenta propia, a devolver los pagos realizados, ya sean estos en calidad de seña o de pago total, en algunos casos, como así también a reprogramar los diferentes itinerarios y viajes en otros casos", sostuvo la empresa y agregó que ya cumplió con el 90% de sus clientes.

“El comunicado de Transhotel aparece repleto de buenas intenciones, que, de momento, no hemos visto concretadas”, señalan, por su parte, los damnificados. “Este grupo conoce de casos aislados donde se ha devuelto algo de dinero, pero parece ligero afirmar y hablar de porcentajes”, destacan.



“Lo que verdaderamente esperamos son soluciones para cada uno de los casos que, de momento, no han aparecido. La misiva hace mención a que se ha cumplido con el 90% de sus compromisos, pero la referencia aparece como tajante y a su vez, confusa. Ese porcentaje hace referencia a la situación atravesada entre 2020 y julio 2022. Y no ponemos un ápice de duda de que eso pueda haber sido así. Lo que expresamos es que, en la actualidad, existen damnificados que, en este mes de agosto, tenían pautados sus viajes y aún no han tenido solución”, asegura.



El grupo confirma que “a algunos pocos se les ha devuelto algo de dinero”, pero destaca que “muchos otros aún siguen a la espera del contacto de la agencia”.

“Seguiremos peleando por nuestros derechos, de manera pacífica, solidaria, sin prisa, pero sin pausa. Sabiendo que nos esperan meses de mucha negociación y seguramente muy desgastantes como todo lo sufrido hasta el momento”, indica el comunicado.



Los integrantes del grupo afirman que están “abiertos al diálogo tanto con la empresa como con las autoridades del Ministerio de Turismo y Audavi (Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes) para llegar a una solución de consenso, viable para la empresa y cumplible para quienes” confiaron en ella, aseguran.



