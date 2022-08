Semana "definitoria" para caso Transhotel; Viera dijo que "estudiarán" acción judicial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo que esta semana será “clave” para la resolución del caso Transhotel por el que ya han recibido más de 230 denuncias de personas que compraron paquetes turísticos y no podrán ejecutarlos, y planteó que la cartera “va a estudiar” si concreta acciones judiciales.

“Vamos a estudiar, estaremos a lo que nos informe jurídica, lo que nos indique la ley. Esta semana es definitoria”, dijo Viera.



“Este lamentable hecho que afecta a tantos turistas y uruguayos que están haciendo sus denuncias. Tenemos 230 denuncias y todavía hay unos cuantos mails sin procesar. Todavía no tenemos la cifra total”, dijo Viera.

El ministro relató que el director propietario de la empresa compareció ante el ministerio y “manifestó que estaba con dificultades económicas y financieras, pero que estaba buscando una solución”.

Según supo El País, el dueño de Transhotel no solo estafó a sus clientes sino que a algunos de ellos intentó devolverles el dinero con cheques sin fondo.



El Ministerio de Turismo le dio un plazo de diez días (desde el martes pasado) al propietario de la empresa para gestionar un préstamo bancario. De no lograrlo, Transhotel utilizará la garantía que tiene en el Banco de Seguros del Estado por 1.400.000 UI (unos US$ 180.000 al valor actual), el cual era el máximo exigido por la cartera a las agencias de viajes.



Según informaron a El País fuentes del Ministerio de Turismo, se estima por la cantidad de denuncias realizadas que la estafa podría llegar a ser de unos US$ 500.000.

“Evidentemente esta próxima semana completados todos los trámites y las inspecciones que se le han venido haciendo el ministerio deberá actuar en cuanto al cierre judicial de la firma y proceder a poner operativa la garantía. Ahí a proceder a liquidar aunque sea de forma prorrateada si es que no alcanza para cubrir a todos”, explicó.