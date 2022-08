Transhotel emitió comunicado tras denuncias de estafa y afirmó que cumplirá con clientes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la polémica generada tras las más de 200 denuncias de estafa presentadas por parte de clientes afectados y el cierre intempestivo de la empresa, la agencia de viajes Transhotel emitió un comunicado este lunes en el que asegura que pide disculpas y asume su "responsabilidad empresarial".

En ese sentido, señala que está "procurando satisfacer los reclamos aún pendientes" y "agradeciendo a quienes acordaron la devolución de sus pagos y aquellos que en estos días lo concretarán".



"Transhotel en el afán de cumplir con sus compromisos y procurando honrar los mismos, procedió, asumiendo el costo por cuenta propia, a devolver los pagos realizados, ya sean estos en calidad de seña o de pago total, en algunos casos, como así también a reprogramar los diferentes itinerarios y viajes en otros casos", agrega.



La agenda de viajes sostiene en el comunicado que cumplió con el 90% de sus clientes y explica: "Para lograr cumplir con los clientes restantes, solicitamos el auxilio financiero y la asistencia económica de diferentes instituciones bancarias (públicas y privadas), de la que fuera adelantada oportunamente su concesión, por parte de ellas".



"Lamentablemente, la divulgación de un grupo de clientes de su malestar, a través de distintos medios de comunicación, como así también en redes sociales, provocó una verdadera “corrida” de otros clientes, que, sumado a la presentación de denuncias, impidió la concesión de las referidas asistencias económicas. Esto determinó que, nos fuera imposibilitando de manera natural atender los reclamos entendibles de algunos clientes, por lo que pusimos el tema en conocimiento del Ministerio de Turismo y del Banco de Seguros de Estado, a fin de accionar las garantías y las pólizas de seguros con que cuenta la empresa, para atender dichos reclamos", dice el comunicado.



El texto finaliza asegurando que en sus 30 años de actividad la empresa ha estado "a la altura de sus obligaciones y en esta oportunidad también lo hará, subiendo hasta el último pasajero a bordo del medio de transporte por el cual se obligara oportunamente".

Comunicado completo

Comunicado TRANSHOTEL by ElPaisUy on Scribd

El sábado, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo que esta semana será “clave” para la resolución del caso Transhotel y planteó que la cartera “va a estudiar” si concreta acciones judiciales. Según supo El País, la empresa no solo estafó a sus clientes, sino que a algunos de ellos intentó devolverles el dinero con cheques sin fondo.



El Ministerio de Turismo le dio un plazo de diez días (desde el martes pasado) al propietario de la empresa para gestionar un préstamo bancario. De no lograrlo, Transhotel utilizará la garantía que tiene en el Banco de Seguros del Estado por 1.400.000 UI (unos US$ 180.000 al valor actual), el cual era el máximo exigido por la cartera a las agencias de viajes.



Según informaron a El País fuentes del Ministerio de Turismo, se estima por la cantidad de denuncias realizadas que la estafa podría llegar a ser de unos US$ 500.000.