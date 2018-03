Cree haber hallado a su hija desaparecida hace 20 años

Veinte años después de que la niña Karen Martínez Valdez desapareciera misteriosamente en Rivera, pocos días antes de cumplir 8 años, su madre está convencida de que vive en la localidad de Rosario, Argentina, bajo una nueva identidad. Hace un mes y medio, Gladiz Valdez —que nunca dejó de buscar a su hija— se unió al grupo de Facebook argentino ¿Dónde estás?, y publicó un mensaje pidiendo ayuda para encontrar a Karen.

El grupo, que cuenta con 326.937 miembros, fue creado con el "único objetivo de ayudar en la búsqueda de ese ser querido del que, por ciertas circunstancias de la vida, no sabes nada de él", según la descripción que se lee en la página.

Allí contó la historia de su hija desaparecida y su búsqueda desesperada durante todos ese tiempo. Y entre los más de 500 comentarios que generó su publicación, uno le llamó la atención:

"Espero que la encuentres. Me llamo Karen Valdez y tengo 28 años", dijo una joven que tiene un sorprendente parecido físico con la niña de Rivera, cuya fotografía aparece en la página del Ministerio del Interior como "ausente" desde 1997.

"Qué coincidencia, ¿no sos adoptada? Mi hija Karen va a cumplir 29 años el 9 de junio", le respondió Gladiz.

"Voy a cumplir 29 años el 11 de septiembre. Hay una Karen en este mundo igual que yo. Tenga fe que seguro la encontrará", respondió la muchacha.

Los comentarios sobre el parecido físico entre las dos Karen —la mirada, la sonrisa, el color del cabello y la piel— no tardaron en sumarse al diálogo entre los usuarios del sitio.

"Hasta yo me sorprendí por su sonrisa igual a la mía... Hubiera querido ser lo que busca. A mí me criaron mis abuelos, y no mis padres. Solo llevo sus apellidos, que lamento con el alma. Quisiera de corazón que encuentre a su niña que hoy es una mujer como yo. Soy madre también", escribió la joven Karen desde Argentina.

Primeros contactos.

Gladiz no desaprovechó esa luz de esperanza y entabló contacto con la joven. Se mandaron mensajes por Whatsapp y a los pocos días concretaron una videollamada. "Cuando vi su sonrisa, muy parecida a la de sus hermanos, y empezó a lagrimear, mi corazón se aceleró. Para mí es ella. No hay otra", dijo Gladiz a El País.

Según informó el portal Ecos, la policía tuvo una reunión con la madre y con el juez de la causa. "Recabaron la información necesaria y le plantearon al juez seguir ciertas medidas que ya están llevándose a cabo", informaron fuentes no identificadas a ese portal. "Si llega a ser la muchacha sería algo espectacular. Pero tenemos que ser muy precavidos en eso, porque todavía no está confirmado", agregaron las fuentes.

Ambas mujeres, según Gladiz, acordaron realizarse un análisis de ADN para saber la verdad; pero como la joven argentina es mayor de edad se requiere su consentimiento, o bien esperar que Interpol se comunique con ella para hacer todo "por vía legal", como afirma Gladiz.

"Ella tiene mucho miedo. No quiere entrar en pánico ni ilusionarse, porque ¿si nos hacemos la prueba y después resulta que no soy la madre?", se preguntó la mujer.

Giro inesperado.

Las circunstancias de la desaparición de la pequeña Karen Martínez, que vivió su infancia en Rivera con sus hermanos y su madre (el padre falleció cuando ella tenía 3 años), son peculiares y oscuras. Si la joven de Rosario es la misma Karen de Rivera, ¿cómo se explica que la niña haya salido de Uruguay y reaparecido en Argentina, si no fue mediante un acto ilegal?

Quizás por ello, la historia dio un giro inesperado. La joven argentina que se había comunicado con Gladiz, poco después despotricó contra los numerosos mensajes de usuarios que aludían a su identidad y su extraordinario parecido con la niña de Rivera, y publicó en el grupo de Facebook:

"No hablen de lo que no saben por favor. Basta de inventar mentiras y decir cosas de mi vida. Estoy harta. Basta", escribió en la red social.

Luego subió una foto suya de niña y explicó: "Esa soy yo. No quisiera hacerla sentir mal a la señora, sólo me llamó la atención que alguien de casi mi edad y nombre esté perdida. Me llamo Elizabeth Karen Rocío Urriola Valdez. Apellido materno y paterno. Reconocida por mí papá a los 6 años. Arruinó mi vida desde ese entonces. Solo deseo con el corazón que la encuentre, señora. Lamento si lastimó mi comentario".

Pero los foristas no se rindieron y siguieron resaltando el notable parecido que se aprecia en las fotos de ambas Karen.

Gladiz, por su parte, adujo que muchas veces, luego de sufrir un episodio traumático, la persona tiende a bloquearlo; podría suceder que la joven, en efecto, no recuerde lo que le pasó a los 7 años.

El misterio persiste, pero la madre está convencida de haber dado con una pista clave para encontrar a su hija.

Tres casos emblemáticos.

25 marzo 2000 Enzo Terra - 18 años Hace tres días se cumplieron 18 años de la desaparición de Enzo Terra. El joven salió de su casa y nunca más volvió. Una hipótesis que maneja su padre es que esa noche salió rumbo a lo de su mejor amigo y sufrió un surmenage, episodio que había tenido meses antes.

23 noviembre 2003 Juan Ignacio Pertusatti - 9 años Uno de los casos más emblemáticos fue el de Pertusatti que desapareció con 9 años. Había salido en bicicleta a comprar un helado al almacén a pocas cuadras de su casa, en Puntas de Manga, pero nunca volvió. Tampoco llegó al almacén.

23 enero 2015 José Ignacio Susaeta - 23 años Hace tres años desapareció José Ignacio Susaeta. El joven fue visto por última vez en la noche del 23 de enero de 2015 cuando salió de su casa. Dijo que le llevaría un cuaderno a un amigo y luego iría a buscar a su novia. Subió a su auto y jamás se lo volvió a ver.

Gladiz Valdez: "Este vacío me está consumiendo"

El 2 de junio de 1997, siete días antes de cumplir 8 años, Karen Daniela Martínez Valdez volvió de la escuela a su casa en Rivera, se sacó la túnica y desapareció y luego, para siempre. Quedó la leche servida arriba de la mesa. Su madre dice que en aquella época, entre toda la información que circulaba, y tiempo después de que se hubiera producido la desaparición, un policía le confió que la pequeña había sido "secuestrada", que estuvo 15 días en un barrio alejado de la ciudad y que finalmente se la llevaron para Argentina.

Piensa que detrás de la ausencia de su hija hay una red de trata de personas que le cambió el nombre y la condujo a olvidar su identidad.

La teoría que maneja Gladiz es que quien la robó fue una prostituta llamada Elizabeth, que no tenía hijos y que anotó a la pequeña con uno de sus nombres originales —Karen— y le agregó "Elizabeth", el mismo nombre que ella, para luego llevársela para Argentina.

Día por medio Gladiz utiliza la red social de Facebook para enviarle un mensaje a su hija: "Cómo te extraño mi amor de mami, quiero solo saber de ti, que te comuniques conmigo" o "Karen Daniela Martínez Valdez, por favor, vuelve. Llena este vacío que me está consumiendo día a día, a cada segundo. Te quiero. Te esperaré hasta el último suspiro de mi vida", son algunos mensajes que acompañan las fotos de la pequeña.