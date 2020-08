Conferencia: Madres y Familiares apuntaron contra Manini Ríos y las Fuerzas Armadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos realizó una conferencia de prensa este viernes, luego de acceder a una serie de actas del Tribunal de Honor de 2006. "Lo hemos denunciado siempre, pero encontrarlo escrito negro sobre blanco golpea", indicó Ignacio Errandonea en referencia a las declaraciones del coronel retirado Gilberto Vázquez, quien realizó relatos de torturas y ejecuciones.

Errandonea aseguró que al leer las actas se sorprendió ya que, indicó, los mandos militares que llevaron adelante el interrogatorio en el Tribunal de Honor "no buscaban información". "Cuando tienen la oportunidad de preguntar, cambian de tema", aseguró y puso como ejemplo el momento en que Vázquez confirma la existencia de un segundo vuelo "no hay preguntas de los generales" pidiendo más información, dijo.

"Hoy como sociedad nos permite constatar lo que son las Fuerzas Armadas que tenemos hoy, y es muy grave porque tenemos un ex comandante en jefe (del Ejército) que está reivindicando el accionar de las Fuerzas Armadas en la dictadura, que se dedica sistemáticamente a atacar a la Justicia y que es senador", expresó en referencia al líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.

"Se dedica sistemáticamente a atacar las instituciones, porque cuando era comandante en jefe atacó al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y hoy se dedica sistemáticamente a atacar la Justicia", agregó.

El integrante de Madres y Familiares expresó además que "cuando se denuncian crímenes" en los Tribunales de Honor, las declaraciones "no van a la Justicia" y agregó: "Lo guardan todo, esta información la tienen, no la buscaron, saben donde están nuestro familiares", aseguró.



"Hoy las Fuerzas Armadas siguen siendo responsables de que hayan desaparecido nuestros familiares, ¿hasta cuando?", cuestionó.



Errandonea dijo por otra parte que ninguno de los gobiernos conformados después de la dictadura "le ha hincado el diente" para apoyar la búsqueda de responsables.

Por otra parte, Elena Zaffaroni también apuntó contra el senador Manini Ríos y realizó un pedido a todos los legisladores para que le levanten los fueros.



"El Parlamento no decide la culpabilidad o no, decide si puede comparecer o no", indicó en referencia a que es necesario levantar los fueros del legislador para que sea juzgado. "Manini tiene que ser desaforado y tiene que presentarse a la Justicia", dijo.

Alba González, madre de Rafael Lezama, militante de PVP detenido en Buenos Aires, envió un mensaje a la población y pidió "no mirar para el costado".



"No es para este grupo, es para el pueblo, para todos, para los jóvenes, que sigan pidiendo justicia porque un país sin justicia no puede avanzar, necesitamos saber", expresó.

El colectivo accedió a las actas tras realizar un pedido de acceso a la información al Ministerio de Defensa. Este viernes, Javier García, jefe de la cartera, indicó en diálogo con radio Monte Carlo: "Acá no hay información oculta ni reservada ni selecta para nadie", dijo y expresó que su reacción al leer las declaraciones de Vázquez fueron de "sorpresa". "Son declaraciones atroces", comentó.