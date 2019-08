Colectivo asesorará a mujeres que sufrieron abusos por parte de hombres públicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con fondo violeta y letras grandes y blancas comenzó a difundirse a través de las redes sociales una propuesta realizada por el colectivo Intersocial Feminista que convocó a una reunión a todas las mujeres que hayan sufrido abuso sexual por parte de hombres públicos.

El encuentro tiene como objetivo vehiculizar las denuncias ante la Justicia mientras un grupo de abogadas las asesora en los pasos que se deben seguir a partir de ese momento.



Teresa Herrera, una de las principales referentes del movimiento feminista uruguayo e integrante de Intersocial Feminista, informó a El País que esta idea "se viene gestando hace mucho tiempo" y aclaró que no está en nada relacionada con la polémica que gira en torno al cantante apodado El Gucci, quien recibió denuncias de acoso en las redes sociales.

Herrera indicó que "hace tiempo que se viene hablando del (movimiento) Mee Too, que no es solo en Estados Unidos, no es solo en Argentina, acá también pasa".



La idea "terminó de reventar" luego de que se anunciara la grilla de la 54° Semana de la Cerveza de Paysandú, sin que se incluyera a ninguna mujer. "Ahí se empezó a a habar bastante del machismo en el ambiente artístico y en el ambiente público", explicó.

El objetivo de esta reunión es ayudar y apoyar a que las mujeres puedan hacer la denuncia correspondiente. "Ya entre varón y mujer hay una relación desigual, imaginate si encima se trata de alguien público".



Herrera aclaró que hubo un error al anunciar que las denuncias deberán ser específicamente si el abuso ocurrió por parte de un "artista famoso", como se informa en el folleto que circula. "No abarca solo a artistas, salió con un error, es con hombres públicos en general", dijo.



La reunión tendrá lugar el jueves 22 a las 18:00 horas en la sede del Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu), ubicado en la calle Guayabos 1786. "La idea es darles un ámbito de asesoramiento donde puedan ser apoyadas, que es lo que se ha hecho en otros países, no estamos inventando nada", agregó Herrera.