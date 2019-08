Más de 5.000 uruguayos se fueron a España en 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La esquina de Libertad y avenida Brasil es un termómetro de la cabalgata de la emigración uruguaya. Cuando la fila de humanos que esperan su turno allí, en la puerta del consulado de España en Montevideo, da vuelta a la esquina o está próxima a hacerlo, es época de mayor expulsión de población. Cuando esa cola de las mañanas de los días hábiles es más corta, casi con seguridad en Uruguay sea tiempo de vacas gordas.

Al menos 5.077 uruguayos se fueron a vivir a España el año pasado. Así lo indican las nuevas altas registradas en el padrón español. En 2015, cuando la tasa de desempleo en Uruguay aún no llegaba al 8% y en España superaba el 20%, era la mitad la cantidad de compatriotas que emigraba al único país europeo que comparte el mismo idioma.



Karl Marx decía que las relaciones entre los sujetos -léase las bases de la sociedad- se mueven por la economía. Adam Smith pensaba que el bienestar social se mueve por el crecimiento económico. Y son cientos los teóricos que ven en la economía la clave, también, de la movilidad humana.



El ritmo al que avanza la emigración de uruguayos hacia España parece darles la razón. Después de la crisis de 2002, cuando la fila daba vuelta con creces la esquina del consulado, los que se iban al país europeo eran entre 10.000 y 15.000 por año. Pero luego vino la época de bonanza en Uruguay y el deterioro de la economía española, por lo que la ecuación se invirtió en forma clara.



Cuando el Frente Amplio estaba terminando su primer mandato, el número de emigrantes hacia España ya estaba por debajo de los 3.000 al año y, en 2013, alcanzó el mínimo de 1.525. Por ese entonces, uno de cada cuatro españoles que estaban en edad de trabajar y con ganas de hacerlo, estaba desempleado.

Armar la valija.

El fraybentino Pablo Gómez (49) ya está ideando qué llevará en su valija. Sabe que la ropa de verano no le será lo fundamental, porque pasará del invierno uruguayo al español. Sabe, también, que no tendrá que cargar demasiada decoración porque su pareja ya está instalada en Igualada, al noroeste de Barcelona. Pero sabe que tendrá que dejar lugar “sí o sí” para el mate y la yerba.

Él era uno de los que estaba haciendo la fila ayer, junto a algunos abuelos que esperaban ultimar los trámites para ir a visitar a sus nietos y algunos jóvenes que necesitaban revalidar sus títulos universitarios. También estaba el futbolista Jorge Fucile, quien iba a regularizar unos documentos para retornar al club Cartagena de Murcia.



Gómez porta una carpeta repleta de documentos, entre los que se encuentra su título de licenciado en Psicología. “Para noviembre, cuando me vaya, estimo que tendré todo homologado”, dice con la inquietud de quien abandonará Uruguay por primera vez. “La clínica (psicológica) en España se paga mejor, tengo una amiga, también psicóloga, que ya vive allá y queremos hacer algo juntos”.

En la embajada de España reconocen que “el grado de formación de los uruguayos les permite adaptarse mejor e incluso destacarse hasta como camareros, porque su trato y disciplina ya hacen la diferencia”. Eso sí, advierte una fuente diplomática que prefiere el anonimato, “en España aún no repuntó toda la economía y algunos de los servicios que antes eran potentes, como la construcción, siguen sin despegar”.

El cambio.

Cada día, desde hace tres meses, “entre tres y cuatros compatriotas piden ser repatriados”. Están en España, sin trabajo, pero no tienen los recursos para costearse los pasajes de retorno. El dato circuló durante esta semana entre los diplomáticos uruguayos. ¿Señal de cambio?



Cuando el director general de Asuntos Consulares, Jorge Muiño, llegó a la Cancillería en 2010, Uruguay recién empezaba a ser un país “esponja”. Tras más de seis décadas de saldo migratorio negativo (se iban más de los que venían), desde entonces eran más los recién llegados. Y ese cambio de perfil tenía dos explicaciones: la inmigración de latinos y el retorno de uruguayos.



Por entonces, cerca de 3.000 retornados pasaban por año por las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores para “avisar” que habían llegado (se estima que el universo total podría duplicar esa cifra). El año pasado, sin embargo, fueron 840 los retornados. Y hasta fines de julio de 2019 cayó a 324.

Según Muiño, “antes la emigración de uruguayos era unidireccional: iban y se quedaban. Ahora, en cambio, es de doble residencia”. Es que hay jóvenes “que se van a hacer la zafra durante los veranos, en especial en los rubros de gastronomía y hotelería”. Hay jubilados que, “gracias a los convenios recíprocos de seguridad social, pasan seis meses en Uruguay y seis meses en España”.



Y hay una “población flotante de doble nacionalidad o con familiares en ambos lados”.



Pero España tiene, además, otra característica: “es uno de los países preferidos por los universitarios uruguayos para estudiar posgrados que no existen en el país. Suele ser una población que retorna luego de dos o tres años, aunque no siempre”.



Germán Silveira (28) es otro de los que estaba ayer en la esquina de Libertad y avenida Brasil. A él le queda menos tiempo en Uruguay que a Gómez. El primer día de octubre estará yendo a Barcelona para dar inicio a su maestría.



-¿Se va para volver?



-No lo sé, lo veré en el momento. Estuve en Alemania y no me gustó el trato. Estimo que en España será diferente y si consigo un buen trabajo…



Su titubeo es casi idéntico a la incertidumbre de qué pasará con la emigración uruguaya. Por ahora, lo único seguro es que España sigue estando en el podio de los destinos predilectos de los uruguayos para vivir.