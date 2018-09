Carreras de galgos: entre la prohibición y la regulación

La Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal está enfrentada. Mientras una parte de los integrantes —los diputados Gastón Cossia del Partido Nacional y Walter Verri del Partido Colorado— presentó hace más de un año un proyecto de ley para prohibir las carreras de galgos, desde el Frente Amplio promueven la regulación a pesar de que aún no han planteado ningún documento para legislar en ese sentido.

Los diputados de la oposición sostienen que las carreras de galgos llevan al maltrato animal, no necesariamente en la competición sino en el entrenamiento previo, donde dicen que en algunos casos los animales son sometidos a entrenamientos extremos, como atarlos a un auto y hacerlos correr. En otros casos, señalan, se les suministran sustancias prohibidas para aumentar su rendimiento, además de que cuando se lesionan ya no pueden competir más, por lo que "son descartados y abandonados". "A eso hay que sumarle las apuestas clandestinas", expresó Cossia.

Desde la otra vereda, el Frente Amplio apuesta por una regulación, donde cada localidad pueda elegir si permite las carreras. Y en caso de que se desarrollen, que lo hagan bajo ciertas normas: por ejemplo, con perros chipeados "para poder saber quién es el dueño en caso que sean abandonados".

"Nuestra postura nunca fue la de prohibir, porque consideramos que eso no da ningún resultado. Se llevarían las carreras a la clandestinidad y no habría ningún control", expresó Javier Umpiérrez, integrante de la Comisión y representante del Frente Amplio.

Alfredo Fratti, también legislador del oficialismo, dijo que no cree que haya ninguna actividad de alto rendimiento "que se pueda conseguir con maltrato animal".

Considerar ambos.

Frente a estas posiciones encontradas, y con el objetivo de que ambas propuestas sean tenidas en cuenta, Cossia propuso durante la pasada sesión de la Comisión del 5 de septiembre, que las dos visiones puedan ser consideradas en el Parlamento, cuando por lo general se envía un único proyecto, que es el que tuvo más votos en comisión.

"Lo peor que podría pasar es negar a un sector importante de la población la consideración de una de las posibilidades. Si nosotros negamos la consideración de la prohibición, estaríamos generando una gran frustración en un sector importante de la población. Lo mismo podría pasar si negáramos la consideración de la regulación", expresó el veterinario y diputado por el Partido Nacional.

Para Cossia, el hecho de que el Frente Amplio esté adelantando que presentará otro proyecto es una forma de "bloquear su propuesta y la de Verri". "No nos dejan discutir ni votar nuestro proyecto en el Parlamento, pero tampoco aparece la otra propuesta del Frente. Terminamos pensando que lo que se pretende es que la actividad siga en el limbo normativo, ni regulada ni prohibida y todo esté en términos de clandestinidad", sostuvo el veterinario.

La otra vereda.

El diputado por el Frente Amplio, Alfredo Fratti, sostuvo en la comisión que "el Frente Amplio no está bloqueando nada". "Tal vez nos hayamos demorado demasiado (en presentar un proyecto), pero personalmente estoy por la regulación", dijo.

Expresó que está de acuerdo con la posibilidad de que en aquellas intendencias o municipios cuyos ciudadanos crean que no se deben correr carreras, no se corran, pero que sí se corran en los lugares en los que los ciudadanos no ven inconvenientes al respecto. "Eso es lo que ocurre hoy en el país; no estamos innovando nada", consideró.

Pero para aquellos que estén de acuerdo con las carreras, dijo que "tiene que haber un marco normativo".

"Si el marco normativo es una reglamentación que establece el Parlamento por ley, queda todo el mundo autorizado; no puede haber una legislación departamental que desconozca una ley nacional. Esa es una de las dificultades que vemos. Y está tomando demasiado tiempo encontrar una alternativa para que, legítimamente, la posición de la gente que apoya a las autoridades de una localidad en la que no quieren que se corran carreras, pueda ser respetada. Y que también se respete la posición contraria", agregó el diputado del FA.