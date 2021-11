"Se está buscando una solución" ante veda alcohólica durante final de la Libertadores, dijo Monzeglio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, afirmó este miércoles que "se está buscando una solución" ante la veda alcohólica que regirá 24 horas antes del cierre de urnas en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), que coincide con la noche de la final de la Copa Libertadores.

"Estamos hablando de una ley de alguna manera arcaica, diría yo, de otros tiempos, cuando evidentemente no estaban tan a mano las cosas para poder adquirir bebidas", comentó el jerarca a Subrayado (Canal 10).



"Entre todos los actores vamos a llegar a una medida que se tome, sea legislativa o no, que permita que cada uno pueda consumir, que no está prohibido, y no estemos con una cosa tan rígida", añadió.



Además, dijo que "lo que nadie puede entender es que los brasileños vayan a un restaurante y no puedan tomar una copa de vino o cerveza".



En esa línea, agregó: "Lo que está prohibido es vender, pero ya hay gente que proclama: 'Venga a mi restaurante, pague la comida y se le regala la bebida'. ¿Es necesario llegar a eso? Creo que no".



El senador colorado Germán Coutinho presentó este miércoles un proyecto de ley para exceptuar, por única vez, la veda alcohólica. Consultado sobre la iniciativa, Monzeglio respondió: "Me parece bien, si se llega en tiempo y forma sí, mientras tanto seguimos actuando".