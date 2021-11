En la noche de la final de la Copa Libertadores habrá veda alcohólica por elecciones del BPS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Muchos eventos tienen lugar en noviembre, entre ellos la final de la Copa Libertadores que se realizará el sábado 27 y las elecciones obligatorias del BPS que tendrán lugar el domingo 28. Y aunque en un principio parecería que no están relacionadas, la ley 7.812 cambia la situación.

Esta normativa, más conocida como la "Ley de Elecciones", establece en su artículo 177 que "desde las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la votación, hasta que termine esta, no podrán expenderse bebidas alcohólicas".



Esto implica que desde un día antes al cierre de las urnas, tras las elecciones por el BPS, regirá una prohibición de vender alcohol en cualquier tipo de comercio ya sea supermercado, bar o restaurante. Lo que implica que la noche de la final de la Libertadores no se podrá vender bebidas alcohólicas.



Para ese día se espera el arribo de miles de brasileños que llegarán al país especialmente para participar de este evento, junto con uruguayos de diferentes partes del territorio.



Por ese motivo, representantes de la Conmebol, organizador de los torneos deportivos, solicitaron "la abundancia de cerveza" en los comercios, y bien 'gelada', fría", dijo a El País Daniel Fernández, expresidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y afines del Uruguay (Cambadu), a finales de octubre.



Consultada sobre si la prohibición de vender bebidas alcohólicas se mantendrá durante esa noche de la final, la ministra de la Corte Electoral Analía Piñeyrúa indicó que por el momento es así.



"La Corte no se ha vuelto a reunir y no ha tomado ninguna resolución en contra de esto, así que por ahora la veda está vigente", expresó la ministra a El País.



Piñeyrúa también aseguró que es "imposible" cambiar de fecha las elecciones ya que hay toda una estructura armada para que se realicen ese fin de semana. "Estoy hablando a título personal, pero es imposible, todos los miembros de mesa están citados para ese día... es imposible", remarcó.