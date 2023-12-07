BCU presentará una moneda conmemorativa en honor a una obra de Eladio Dieste: la Iglesia de Atlántida

Redacción El País

El Banco Central del Uruguay (BCU) se sumará a la 18° edición de Museos en la Noche y participará de esta celebración de puertas abiertas presentando una moneda conmemorativa con la imagen de la Iglesia de Atlántida, obra del ingeniero Eladio Dieste.

Con esta moneda, se decidió conmemorar la inclusión de la Iglesia Parroquia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes en Atlántida a la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2021. En esta lista se incluyen lugares que "merecen ser especialmente preservados y dados a conocer, para la herencia común de la humanidad", indicaron a El País desde el área de comunicación del BCU.

Conocida como la Iglesia de Atlántida, esta estructura muestra algunos de los toques más característicos de la obra de Dieste. Se trata de una construcción de ladrillos a la vista con paredes onduladas, sin columnas ni vigas. Fue construida entre 1958 y 1960, y es una de las más de 150 edificaciones del ingeniero que abundan en el país.

Iglesia de Atlántida de Eladio Dieste. Foto: Archivo El País.

Iglesia de Atlántida de Eladio Dieste. Foto: Archivo El País.

Desde el Banco explicaron que para elegir el diseño que tendrá una moneda se toman en cuenta "los elementos simbólicos que dan sentido al acontecimiento u organización que se relaciona con este", además de los detalles que obligatoriamente tiene que tener la pieza, como el valor facial y la inscripción "República Oriental del Uruguay", entre otros.

Para tomar esta decisión, trabajaron en conjunto el equipo de Gestión Numismática y Cultural, la Comisión Asesora Honoraria en Materia de Billetes y Monedas y la Fundación Eladio Dieste. Tras el anuncio de la UNESCO elevaron un anteproyecto de ley al Parlamento, ya promulgado.

Por tratarse de una moneda conmemorativa será desmonetizada previo a su lanzamiento, lo que significa que no tendrá "valor cancelatorio" y su circulación se limitará "al coleccionismo o al simple gusto por la pieza", dijeron desde el BCU.

Los interesados podrán adquirirla a partir de su lanzamiento este viernes en el evento que tendrá lugar sobre las 19:00 horas en la Sala Enrique V. Iglesias del Banco y culminado el evento su venta será a través de la tienda virtual o presencialmente los jueves en su sede.