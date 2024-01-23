Trabajadores despedidos de PedidosYa ven falta de avances en negociación; MTSS se reunirá con nueva empresa

Redacción El País

Los extrabajadores de PedidosYa, que fueron despedidos hace algunas semanas, se reunieron este lunes con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Allí le expresaron su preocupación porque "no ha tenido avances significativos" la negociación para que los 250 empleados despedidos sean recontratados por la empresa tercerizada Xtendo.

"Vamos a tener una reunión con la empresa mañana (miércoles) para ver cuál es la situación", dijo Mieres y apuntó en diálogo con Subrayado (Canal 10) que la función de la cartera en esta situación es "hacer un monitoreo" y "ayudar para que los caminos de solución sean lo menos costosos posible".

El pasado jueves Unión de Trabajadores de Pedidos Ya (UTP) entró en contacto con dirigentes sindicales de la empresa madre que tiene sede en Alemania, con los cuales tuvieron una "recepción positiva", según expresó la presidenta del sindicato, Camila Lara.

Estos les aseguraron que la "represión sindical", algo que los trabajadores uruguayos consideran que ocurre aquí, es "algo que también ocurre en Alemania". "Claramente es una directriz, nosotros sabemos que quienes representan a la empresa acá cumplen órdenes desde Alemania", sostuvo Lara y señaló que en los despidos se reflejó el intento de "cortar el sindicato de raíz y que no esté operativo".

Movilización de trabajadores de PedidosYa. Foto: Leonardo Mainé.

Según Lara, la UTP ya tuvo una reunión con la empresa que prestará sus servicios a PedidosYa, pero esta les comunicó que aún no tiene información de a cuántos trabajadores debía contratar.

El 5 de enero PedidosYa anunció el despido de 250 trabajadores del área de operaciones, atención al cliente y servicio técnico, alegando un "cambio de estrategia" de la compañía que lleva a cerrar dicho sector y pasarlo a una empresa tercerizada —Xtendo—. Días después, la compañía mantuvo una reunión tripartita con el sindicato y el MTSS en el que se llegó a un acuerdo.

"Fue una situación difícil para todos. A lo que se compromete PedidosYa es a pagar las liquidaciones de egreso e indemnizaciones por despido en el plazo legal y colaborar con el sindicato para que las personas desvinculadas que trabajaban en el contact center y tengan interés de pasar al proveedor tercerizado puedan hacernos llegar sus datos y nosotros los contactemos para que los considere entre las personas que va a contratar", explicó tras dicha reunión Rodrigo Turturiello, gerente de la compañía.