Acuerdo entre PedidosYa y sindicato: pago de despidos y posibilidad de ser contratados por empresa tercerizada

Redacción El País

Tras una reunión de de casi tres horas en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), la empresa PedidosYa informó que llegó a un acuerdo con los 250 trabajadores que despidió el pasado viernes como parte de "un cambio de estrategia" de la compañía. Desde el sindicato, en tanto, afirman que "hubo ánimo de buscar alternativas" y que seguirán negociando por los puestos de trabajo que se perdieron.

"Fue una situación difícil para todos. A lo que se compromete PedidosYa es a pagar las liquidaciones de egreso e indemnizaciones por despido en el plazo legal y colaborar con el sindicato para que las personas desvinculadas que trabajaban en el contact center y tengan interés de pasar al proveedor tercerizado puedan hacernos llegar sus datos y nosotros los contactemos para que los considere entre las personas que va a contratar", explicó Rodrigo Turturiello, gerente de la compañía.

Consultado respecto a si esto da seguridad en cuanto a que serán contratados quienes pasen sus datos, Turturiello dijo que eso no tendría que ver con la gestión de PedidosYa sino del nuevo proveedor.

Asímismo, tras el trascendido de que la empresa tercerizada se instalaría en Argentina, el gerente de PedidosYa aclaró que el nuevo contact center estará en Uruguay, con personal nacional. Explicó además que esta decisión de la empresa de desprenderse de esa área es para centralizarse en su actividad principal, que no tiene que ver con la atención al cliente.

Por su parte, Camila Lara, integrante del sindicato de trabajadores de Pedidos Ya, dijo que seguirán negociando por los 250 puestos de trabajo y marcó que la tercerización se realizará a través de la compañía Extendor "y la propuesta es sentarse a negociar esos puestos". "Hubo ánimo de buscar alternativas", destacó la trabajadora. En el mismo sentido se expresó Fabio Riverón, integrante de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), quien remarcó que "la voluntad de la asociación sindical es buscar las mejores condiciones de trabajo".

"En el correr de esta misma semana tendremos esa primera reunión. Quedamos conformes porque formalmente el Ministerio se comprometió a entablar la negociación con la empresa que va a tomar el servicio. Con PedidosYa quedó la molestia porque esto que estamos haciendo hoy se pudo haber hecho en diciembre y el sindicato pudo haber hecho las negociaciones para pasar a esa empresa tercerizada y no habernos generado estas tensiones y la incertidumbre de los compañeros que hasta hoy sigue vigente", agregó.

Movilización de trabajadores

Trabajadores de PedidosYa se movilizaron este martes frente al edificio del Ministerio de Trabajo (MTSS) en reclamo por los 250 despidos que efectuó la empresa el pasado viernes con motivo de "un cambio de estrategia".

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, concurrió a la movilización, al igual que el presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Favio Riverón.

"¡Respaldo y solidaridad con los trabajadores/as de Pedidos Ya! Si la revolución tecnológica en curso no es para mejorar la vida, ¿para qué es? Esta transnacional no puede hacer lo que hizo. Deja en la calle a los trabajadores sin negociación previa alguna. ¡Exigimos soluciones!", escribió Abdala en su cuenta de X (ex Twitter).

Respaldo y solidaridad con los trabajadores/as de Pedidos Ya! Si la revolución tecnológica en curso no es para mejorar la vida, ¿para qué es? Esta transnacional no puede hacer lo que hizo. Deja en la calle a los trabajadores sin negociación previa alguna. Exigimos soluciones! pic.twitter.com/c4tiOUpmah — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) January 9, 2024

Movilización de trabajadores de PedidosYa. Foto: Leonardo Mainé.

El pasado viernes la empresa desvinculó a 250 trabajadores del área de operaciones, atención al cliente y servicio técnico y anunció que cerraría dicho sector en la oficina de Uruguay.

“Hoy llegamos a la oficina, nos convocaron a una reunión virtual donde nos informaron de los despidos. Cuando terminó la reunión nos bloquearon los programas de acceso a las computadoras y se terminó la comunicación”, detalló el viernes, en diálogo con El País, Camila Lara, presidenta del sindicato de PedidosYa y una de las despedidas.

Movilización de trabajadores de PedidosYa. Foto: Leonardo Mainé.

El País consultó a la empresa sobre esta situación y en un comunicado se informó que “PedidosYa anunció un cambio en su estrategia de atención al cliente, con el objetivo de garantizar la mejor experiencia de servicio a las personas usuarias de los 15 países en los que opera la plataforma, lo cual implicó también el cierre del contact center basado en Uruguay donde se desempeñaban 250 personas".

A partir de esta decisión, la compañía contratará a diferentes proveedores externos especializados en la gestión de contactos con el fin de eficientizar la atención de quienes eligen la app, en línea con la misión de PedidosYa de brindar las mejores experiencias posibles a sus usuarios", agregó el texto.

“Es importante remarcar que PedidosYa continúa empleando a cerca de 1.000 personas en Uruguay, el cual es un mercado clave para la compañía. Desde el país se generan soluciones innovadoras para brindar cada día la mejor experiencia de compra para sus usuarios, en distintas áreas como tecnología, UX, producto, finanzas y marketing, entre otras”, señaló la empresa.

Movilización de trabajadores de PedidosYa. Foto: Leonardo Mainé.