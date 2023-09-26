Trabajadores de Ancap resolvieron suspender medidas sindicales para participar en ámbitos de negociación

Redacción El País

La Federación Ancap (Fancap) resolvió en asamblea este martes suspender las medidas vigentes a partir de las 22 horas de hoy para participar en los ámbitos de negociación, según se difundió en un comunicado.

Semanas atrás, el sindicato había solicitado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la “instalación urgente” de un ámbito tripartito de negociación entre el gobierno, trabajadores y el directorio de la estatal, para destrabar el conflicto por el negocio del pórtland y la cal, ante lo cual la empresa respondió que estarían dispuestos a participar de este ámbito si el sindicato cesaba las medidas sindicales.

En la respuesta a la que accedió El País, Ancap se comprometió a iniciar un ámbito de diálogo por un plazo de hasta 30 días y acordar la instrumentación de un Bono de Compromiso para definir la actividad durante la parada de la refinería, pese a que la empresa se niega a incluir a la negociación los aspectos vinculados a la gestión de la Planta de Aerocombustibles de Carrasco y las decisiones tomadas sobre la industria cementera.

Pese a considerar "insuficiente" lo propuesto por Ancap, los trabajadores resolvieron suspender sus medidas de lucha y evaluar, en la próxima asamblea, el resultado de esta negociación.

Ante el anuncio de la Federación, el presidente en ejercicio de Ancap, Diego Durand, aguarda a que el Ministerio convoque a las partes, según supo El País.