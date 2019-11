​Torre Trump: construcción no se reanuda y trabajadores negocian su desvinculación 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los inversores de la Torre Trump de Punta del Este tomaron la decisión de no retomar la construcción de la obra y por lo tanto no volver a contratar a 30 obreros que fueron enviados a seguro de paro el pasado 30 de setiembre, indicaron fuentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) a El País.

Este miércoles continuarán las negociaciones con la empresa para llegar a un acuerdo económico de estas desvinculaciones, precisaron.

A fines de setiembre los inversores –a través de la dirección de obra de la torre- habían comunicado al delegado sindical de esa obra el envío al seguro de paro del 100% de los trabajadores.

El motivo que adujeron los responsables fue “financiero” dado que los inversores estaban buscando una “inyección” de capital, había indicado en su momento a El País el integrante de la dirección departamental del Sunca, Richard Sampayo.



En ese entonces, los responsables de la torre habían asegurado al sindicato que el domingo 1° de diciembre las tareas se retomarían y se reincorporarían a todos los trabajadores que fueron enviados al seguro de paro, pero esto no será así.

La construcción –que se anunció en 2013, cuando todavía faltaban tres años para que Donald Trump ganara las elecciones estadounidenses- estaba avanzada en un 60%, había informado Sampayo.



Como sucede con otros desarrollos internacionales, la empresa perteneciente al presidente de los Estados Unidos no es la que construye la torre de Punta del Este. Lo que hizo fue otorgar la licencia de uso del nombre “Trump” a cambio de una comisión de la venta de unidades.



Un informe de The New York Times de junio de este año había señalado la demora en la finalización de la construcción y añadido que “si todo sale a la perfección, la Trump Tower Punta del Este se terminará a finales de 2020, aproximadamente unos cuatro años después de lo programado”.



Entrevistado en enero de este año por El País en Punta del Este, Eric Trump, hijo del presidente estadounidense y cara visible del proyecto inmobiliario, consideró que la construcción de la torre iba a un buen ritmo. “No recuerdo que se haya dicho que la inauguración iba a ser en 2017 (...). Desde mi punto de vista, como persona que está en la construcción de edificios, todo ha sido muy rápido”, declaró.