"De una manera u otra, México va a pagar el muro"

El empresario concedió ayer una entrevista a El País que fue cronometrada y no podía superar los 15 minutos. Respondió a temas como el polémico muro en la frontera con México y las relaciones entre su padre y el líder norcoreano Kim Jong-un. También a un asunto que no se ve desde la década de 1970 y que afecta a cientos de miles de norteamericanos que no pueden cobrar sus sueldos: el cierre parcial del gobierno.

—La torre lleva 5 años de construcción. Se había anunciado que estaría lista para fines de 2017. ¿Cuál es el problema?

—El edifico va bastante bien. Llegamos hace 5 años, nuestros socios compraron las tierras, diseñamos el edificio, se obtuvieron los permisos, se contrataron a todas las personas que eran necesarias. Es un edificio muy grande, llevó mucho tiempo al comienzo. Las primeras unidades las vamos a entregar a fines de este año, estoy muy conforme con el desarrollo. No recuerdo que se haya dicho que la inauguración iba a ser en 2017 (...). Hace solamente 5 años que estoy acá, el primer año ni siquiera tenían el terreno y después se demoró un año o un año y medio en el diseño del edificio. Luego se comenzó con la construcción; hubo que hacer perforaciones, se hicieron 5 niveles hacia abajo en la roca dura. Incluso desde el año pasado toda la parte exterior está terminada, como en la parte interior las habitaciones, aparte de las cañerías que están funcionando. Desde mi punto de vista, como persona que está en la construcción de edificios, todo ha sido muy rápido.

—Le pasó a Barack Obama que hizo algunas promesas en campaña que después no pudo cumplir por falta de apoyos en el Congreso, como el cierre de la base de Guantánamo. ¿Le está pasando ahora lo mismo a su padre, que se da cuenta que algunos de sus anuncios no los podrá cumplir?

—No, creo que incluso hasta la prensa más opositora, de mayor crítica, está diciendo en la actualidad que mi padre ha estado cumpliendo con mayor grado las promesas que ha hecho. Tenemos la mejor economía y en términos de desempleo tenemos el índice más bajo. Eso tiene que ver con el desempleo a nivel femenino y masculino. En la reforma de la parte militar se han invertido 7 billones de dólares, se ha reducido en un tercio la administración, hay mayores reglas, más controles. Se ha logrado la mayor reducción de impuestos en la historia de nuestro país, ha rehabilitado el Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y la salud. Hay dos nuevas cortes de Justicia, que eso nunca había pasado.

—Le pregunto lo de las promesas incumplidas porque Donald Trump pidió ayer (martes) por TV apoyo de la Nación para construir el muro de la frontera con México. Y le hacen falta 5.000 millones de dólares. Evidentemente, sus argumentos no están convenciendo a la oposición. Y al parecer la obra tampoco la pagará México, como había prometido…

—El muro se va a construir. Se ha negociado el tratado con México y eventualmente, de una forma u otra, lo va a pagar. No es una cuestión del muro, es una cuestión de una frontera segura para el país.

—Esto ha generado una situación particular en Estados Unidos, que es el cierre parcial del gobierno. ¿En su opinión hasta cuándo debería continuar su padre con esta medida? (N de R.: Desde diciembre hay cientos de miles de funcionarios trabajando sin cobrar porque Trump ha dicho que no firmará un presupuesto que no incluya fondos para el muro).

—Es un tema complicado, no se puede decir hasta cuándo. Hay otros temas que están atacando a EE.UU., como la heroína y otras drogas importantes. Es algo a lo que hay que hacerle frente. Cada país tiene sus propios desafíos. La inmigración ilegal es un problema serio para EE.UU. Hay que hacer una buena diferencia entre lo que es la inmigración ilegal y la legal. Mi madre es una inmigrante legal en los Estados Unidos. La esposa de mi padre es una inmigrante legal. Es la parte medular de este país: hay que hacerlo legalmente. Hay personas increíbles, fantásticas, que quieren ingresar legalmente a los Estados Unidos y que están en las listas de espera de Internet por muchos años. Pero hay otras personas que cruzan por esas fronteras que no se ven. Es un problema que nuestro país tiene que resolver. Y él está muy comprometido con encontrar la solución..

—Pocas cosas dan más temor en el mundo que un enfrentamiento entre su padre y Kim Jong-un, el líder norcoreano ¿Se han "enfriado" las tensiones que existen entre ambos después del apretón de manos que se dieron en Singapur el año pasado?

—Creo que en términos de Corea del Norte, nuestro país está en la mejor posición de las que ha estado. En la última administración, cada semana estaban haciendo pruebas con un nuevo misil. Ya no están haciendo pruebas con misiles. Mi padre ha sido muy duro, muy fuerte en este tema, porque es algo candente que afecta a todo el mundo. Lo que sucedió en los últimos años es porque no estaba funcionando bien. Con el tema del desarrollo, las pruebas, el lanzamiento de los misiles, se estaban moviendo muy rápido. Ni siquiera hablaban. Y en la actualidad están asistiendo a reuniones. Así que podemos decir que como presidente ha logrado cosas que han evitado problemas graves no solo para el país sino a nivel mundial. Pero es una paz a través de una fortaleza, no a través de una debilidad.