"Te voy a hacer sentir el rigor": sindicalista amenazó a trabajador que difundió imágenes de Friopan

Luego de que se divulgaran las fotos de cómo quedó la planta de la empresa alimenticia Friopan después de que el sindicato la ocupara, empezaron a circular dos audios en los que Fernando Silva, integrante del sindicato, insulta y amenaza a Carlos, un trabajador al que acusa de ser el responsable de difundir las imágenes del momento.



"Perro, lambeta, ¡yo te lo digo! Mañana te voy a hacer sentir el rigor a vos y a quien sea. Vos no tenés que difundir nada porque no sos parte de la empresa, vos no sos dueño, hermano, sos un trabajador igual que yo", le dijo Silva en uno de los audios difundidos.



Por otra parte le aseguró que la firma sí hizo una reestructura de personal, algo que la empresa negó al asegurar que si bien se incorporó nueva maquinaria no se quitarán puestos de trabajo. "Les mintieron en la cara cuando les dijeron que no iban a hacer reestructura, sí hicieron reestructura y la firmamos nosotros", dijo Silva a los gritos.

En un segundo audio le pidió que reconozca que fue él quién difundió las imágenes de la ocupación. "Espero que vos des la cara, legalmente vas a dar la cara gracias a este video, por difundirlo. Hay un acta firmada que después te la vamos a hacer leer", dijo y agregó: "Que pases bien, nos estamos viendo mañana".

La veracidad de los audios, así como su autoría, fue confirmada a El País por Miguel Rosales, dirigente del sindicato de Friopan. "Después de que Carlos (trabajador acusado de difundir las imágenes) -que es de confianza de la empresa- hizo el video él (Fernando Silva) en momentos de enojo le mandó un audio, en un momento de calentura", explicó.

Rosales aseguró que se trata de un "tema personal" entre ambos trabajadores y que está por fuera del sindicato. "Nosotros como sindicato repudiamos la mala conducta de la empresa, se tiene que trabajar, todo laboral y etcétera, después lo demás cada uno se hace responsable de sus actos", expresó.



Por otra parte, Rosales también aseguró que el viernes pasado un supervisor le informó a los trabajadores que habría 18 despidos, a pesar de que en las semanas previas se había venido negando que eso pudiera suceder. La empresa niega esto.



“Nos mintieron. Ellos trajeron unas máquinas nuevas que son automatizadas y, cuando confirmaron los despidos, ocupamos la planta”, indicó Rosales.